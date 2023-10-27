Свердловский минздрав назвал число детей, пострадавших от школьника с перцовым баллончиком В Первоуральске 7 детей попали в больницу после инцидента с перцовым баллончиком 27 октября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 + Два школьника младших классов попали в реанимационное отделение больницы Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) два ребенка попали в реанимацию после того, как школьник распылил перцовый баллончик в раздевалке образовательного учреждения. Всего пострадало семь детей. Инцидент произошел в школе №15. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. «В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей. Пострадавшие доставлены в детскую горбольницу. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала профильного министерства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования Первоуральска. На звонок корреспондента начальник отдела Ольга Коршунова не ответила. В Первоуральске (Свердловская область) два ребенка попали в реанимацию после того, как школьник распылил перцовый баллончик в раздевалке образовательного учреждения. Всего пострадало семь детей. Инцидент произошел в школе №15. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона. «В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей. Пострадавшие доставлены в детскую горбольницу. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала профильного министерства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования Первоуральска. На звонок корреспондента начальник отдела Ольга Коршунова не ответила. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям