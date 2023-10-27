Свердловский минздрав назвал число детей, пострадавших от школьника с перцовым баллончиком

В Первоуральске (Свердловская область) два ребенка попали в реанимацию после того, как школьник распылил перцовый баллончик в раздевалке образовательного учреждения. Всего пострадало семь детей. Инцидент произошел в школе №15. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.
«В раздевалке школьник распылил перцовый баллончик. Пострадали 7 детей. Пострадавшие доставлены в детскую горбольницу. В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести», — говорится в сообщении telegram-канала профильного министерства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управление образования Первоуральска. На звонок корреспондента начальник отдела Ольга Коршунова не ответила.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.