27 октября 2023

В Челябинске женщина насмерть замерзла на улице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Погода. Челябинск., сосульки, зима, лед, фонарь, желтые листья, заморозки, гололед
По предварительным данным, женщина умерла от обморожения Фото:

В Челябинске в ночь на 27 октября у одного из домов обнаружили труп женщины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, она умерла от переохлаждения.

«Тело ночью нашли прохожие. К тому моменту женщина уже не подавала признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшей и точную причину смерти. Тело направлено на экспертизу.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в ночь на 27 октября у одного из домов обнаружили труп женщины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, она умерла от переохлаждения. «Тело ночью нашли прохожие. К тому моменту женщина уже не подавала признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшей и точную причину смерти. Тело направлено на экспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...