В Челябинске женщина насмерть замерзла на улице

В Челябинске в ночь на 27 октября у одного из домов обнаружили труп женщины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, она умерла от переохлаждения.
«Тело ночью нашли прохожие. К тому моменту женщина уже не подавала признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть», — рассказал источник.
По данным URA.RU, сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшей и точную причину смерти. Тело направлено на экспертизу.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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