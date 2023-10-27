В Челябинске женщина насмерть замерзла на улице

27 октября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, женщина умерла от обморожения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в ночь на 27 октября у одного из домов обнаружили труп женщины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, она умерла от переохлаждения. «Тело ночью нашли прохожие. К тому моменту женщина уже не подавала признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшей и точную причину смерти. Тело направлено на экспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Челябинске в ночь на 27 октября у одного из домов обнаружили труп женщины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, она умерла от переохлаждения. «Тело ночью нашли прохожие. К тому моменту женщина уже не подавала признаков жизни. Приехавшие медики констатировали смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшей и точную причину смерти. Тело направлено на экспертизу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.