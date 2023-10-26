В Тюмени уволили топ-чиновника правительства

В Тюмени от должности директора департамента инвестиционной политики освободили Антона Машукова. Об этом сообщает информационный центр правительства области.
«Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию 27 октября 2023 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — говорится в сообщении ведомства.
Машуков занимал пост директора департамента с октября 2020 года. Ранее в СМИ уже распространилась информация об отставке Машукова. Тогда же появились сообщения о том, что его место займет гендиректор «ТАЛК Лизинг» Анатолий Картухин.
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