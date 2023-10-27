Глава «Роскосмоса»: МКС заканчивает свое существование

Международная космическая станция (МКС) вскоре прекратит свое существование. РФ продлила работу своего сегмента внутри станции до 2028 года. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Международная космическая станция подходит к финишу своего существования. Мы продлили работу российского сегмента решением правительства до 2028 года, но, к сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», — подчеркнул Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24». Он обозначил, что около 80% российского оборудования, которое функционирует внутри МКС, исчерпали свой гарантийный срок. Борисов уточнил, что в настоящий момент больше сил уходит на ремонт станции, а не на научные исследования.
Международная космическая станция — это пилотируемая орбитальная станция. Это совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран. В их число входят Россия, США, Япония, Канада и другие. Станция продолжает свою деятельность в рамках космических исследований. В конце августа ракета SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon состыковалась со станцией. На его борту находился россиянин Константин Борисов. Роскосмос отмечал технические неполадки внутри МКС, передает телеканал «Царьград».
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