Власти рассказали, какое имущество чаще всего отбирают у тюменцев

Росимущество: у тюменцев чаще всего конфискуют транспорт и бензопилы

27 октября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Помимо транспорта, у тюменцев чаще всего отбирают бензопилы, которыми они незаконно спиливают деревья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области под конфискацию в доход государства и дальнейшую реализацию чаще всего попадает транспорт граждан и бензопилы. Об этом URA.RU рассказали в управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Чаще всего на реализацию выставляются авто и прочий транспорт, в том числе снегоходы, мотоциклы, мопеды, скутеры, моторные лодки. Большим объемом поступают и, соответственно, реализуются орудия совершения экологических преступлений, чаще всего это бензопилы», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там также рассказали о конфискованном имуществе, которое дороже всего ушло «с молотка». В ЯНАО это был автомобиль, который забрали у фигуранта уголовного дела о коррупции. Его продали за 2 429 200 рублей. В Тюменской области на аукционе реализовали машину, которую конфисковали у водителя, неоднократно пойманного пьяным за рулем. Она обошлась покупателю в 1 104 838 рублей. В ХМАО же продали авто, которое задержали на таможне. Его конечная стоимость достигла 1 468 280 рублей. Ранее URA.RU писало, что управление Росимущества по «тюменской матрешке» объявило аукцион по продаже конфискованных мобильных телефонов. Лотами по 9-11 штук участникам торгов готовы продать «Айфоны», «Самсунги» и другие топовые смартфоны, причем начальная цена за все сразу составит менее 20 000 рублей. Смартфоны забирают в доход государства, если при помощи них граждане покупали наркотики или пытались передать эти телефоны на территорию колоний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области под конфискацию в доход государства и дальнейшую реализацию чаще всего попадает транспорт граждан и бензопилы. Об этом URA.RU рассказали в управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. «Чаще всего на реализацию выставляются авто и прочий транспорт, в том числе снегоходы, мотоциклы, мопеды, скутеры, моторные лодки. Большим объемом поступают и, соответственно, реализуются орудия совершения экологических преступлений, чаще всего это бензопилы», — сообщили URA.RU в ведомстве. Там также рассказали о конфискованном имуществе, которое дороже всего ушло «с молотка». В ЯНАО это был автомобиль, который забрали у фигуранта уголовного дела о коррупции. Его продали за 2 429 200 рублей. В Тюменской области на аукционе реализовали машину, которую конфисковали у водителя, неоднократно пойманного пьяным за рулем. Она обошлась покупателю в 1 104 838 рублей. В ХМАО же продали авто, которое задержали на таможне. Его конечная стоимость достигла 1 468 280 рублей. Ранее URA.RU писало, что управление Росимущества по «тюменской матрешке» объявило аукцион по продаже конфискованных мобильных телефонов. Лотами по 9-11 штук участникам торгов готовы продать «Айфоны», «Самсунги» и другие топовые смартфоны, причем начальная цена за все сразу составит менее 20 000 рублей. Смартфоны забирают в доход государства, если при помощи них граждане покупали наркотики или пытались передать эти телефоны на территорию колоний.