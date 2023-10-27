27 октября 2023

Глава Банка России назвала условие, при котором снизится ключевая ставка

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку только в случае падения уровня инфляции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, мелочь, экономика, финансы, 10 рублей, деньги
ЦБ РФ прогнозирует стабильное снижение инфляции в 2024 году Фото:

Снижение ключевой ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки. К нему можно будет перейти после того, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Однако глава ЦБ отметила, что регулятор не может ответить на вопрос, когда конкретно станет возможным такой переход к смягчению кредитной политики.

Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%. До этого она составляла 13%. Таким образом ставка была повышена на 200 базисных пунктов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снижение ключевой ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Что касается возможного снижения ключевой ставки. К нему можно будет перейти после того, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Однако глава ЦБ отметила, что регулятор не может ответить на вопрос, когда конкретно станет возможным такой переход к смягчению кредитной политики. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%. До этого она составляла 13%. Таким образом ставка была повышена на 200 базисных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...