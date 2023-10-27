Глава Банка России назвала условие, при котором снизится ключевая ставка

Снижение ключевой ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается возможного снижения ключевой ставки. К нему можно будет перейти после того, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Однако глава ЦБ отметила, что регулятор не может ответить на вопрос, когда конкретно станет возможным такой переход к смягчению кредитной политики.
Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%. До этого она составляла 13%. Таким образом ставка была повышена на 200 базисных пунктов.
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