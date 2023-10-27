Глава Банка России назвала условие, при котором снизится ключевая ставка

Набиуллина: ЦБ снизит ключевую ставку только в случае падения уровня инфляции

27 октября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ прогнозирует стабильное снижение инфляции в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU Снижение ключевой ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Что касается возможного снижения ключевой ставки. К нему можно будет перейти после того, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Однако глава ЦБ отметила, что регулятор не может ответить на вопрос, когда конкретно станет возможным такой переход к смягчению кредитной политики. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%. До этого она составляла 13%. Таким образом ставка была повышена на 200 базисных пунктов.

Снижение ключевой ставки в РФ возможно только в случае перехода экономики к устойчивому снижению инфляции. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Что касается возможного снижения ключевой ставки. К нему можно будет перейти после того, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году», — заявила Набиуллина в ходе пресс-конференции. Ее трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Однако глава ЦБ отметила, что регулятор не может ответить на вопрос, когда конкретно станет возможным такой переход к смягчению кредитной политики. Ранее ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 15%. До этого она составляла 13%. Таким образом ставка была повышена на 200 базисных пунктов.