В пермской оппозиции образовался раскол из-за прямых выборов мэра

Руководитель фракции партии «Новые люди» в заксобрании Денис Шитов отозвал подпись под законопроектом о возвращении прямых выборов мэров, сообщил источник URA.RU в политэлитах региона. По закону в случае, если один из соавторов отзывает подпись, документ возвращается инициаторам.
«Руководитель фракции „Новые люди“ Денис Шитов отозвал свою подпись под данным законопроектом. Он мотивировал это тем, что сейчас не подходящее время для подобных инициатив», — отметил источник.
Денис Шитов подтвердил URA.RU информацию. Он отметил, что накануне масштабной президентской кампании «партии должны работать на консолидацию российского общества». «В период специальной военной операции, когда страна противостоит внешним вызовам, необходимо создавать надежную опору внутригосударственному курсу. Нет ничего плохого в муниципальных выборах глав, но сейчас не подходящее время для предлагаемых изменений», — заявил Шитов. К этому вопросу стоит вернуться позже, добавил он.
Законопроект о возвращении прямых выборов внесли фракции КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Инициатива вызвала критику. URA.RU направило запрос в пресс-службу заксобрания. На момент публикации ответ не был получен.
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