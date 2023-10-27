27 октября 2023

Военный эксперт Леонков опроверг слух об использовании на СВО касок времен ВОВ

Военный эксперт Леонков: у солдат ВС РФ современные каски
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Снаряжение российской армии постоянно обновляется Фото:
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Опровержение фейковой информации

Украинские telegram-каналы пишут о том, что российскими военными в зоне СВО якобы используются каски времен Великой Отечественной войны. Однако военный эксперт Алексей Леонков заявил, что это неправда. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Алексей Леонков сказал, что такая информация распространялась украинской стороной еще в 2022 году. «Если внимательно следить за репортажами, которые ведут средства массовой информации с места боевых действий, там у всех военнослужащих современные каски», — заявил эксперт.

Также он подтвердил постоянное обновление снаряжения российской армии и его доставку в зону СВО. «Оборонно-промышленный комплекс России работает, и каски идут как по линии Министерства обороны, так и со стороны волонтерских сообществ», — добавил Алексей Леонков.

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Украинские telegram-каналы пишут о том, что российскими военными в зоне СВО якобы используются каски времен Великой Отечественной войны. Однако военный эксперт Алексей Леонков заявил, что это неправда. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков. В разговоре с корреспондентом URA.RU Алексей Леонков сказал, что такая информация распространялась украинской стороной еще в 2022 году. «Если внимательно следить за репортажами, которые ведут средства массовой информации с места боевых действий, там у всех военнослужащих современные каски», — заявил эксперт. Также он подтвердил постоянное обновление снаряжения российской армии и его доставку в зону СВО. «Оборонно-промышленный комплекс России работает, и каски идут как по линии Министерства обороны, так и со стороны волонтерских сообществ», — добавил Алексей Леонков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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