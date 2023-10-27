Военный эксперт Леонков опроверг слух об использовании на СВО касок времен ВОВ

Военный эксперт Леонков: у солдат ВС РФ современные каски

27 октября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Снаряжение российской армии постоянно обновляется Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Украинские telegram-каналы пишут о том, что российскими военными в зоне СВО якобы используются каски времен Великой Отечественной войны. Однако военный эксперт Алексей Леонков заявил, что это неправда. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков. В разговоре с корреспондентом URA.RU Алексей Леонков сказал, что такая информация распространялась украинской стороной еще в 2022 году. «Если внимательно следить за репортажами, которые ведут средства массовой информации с места боевых действий, там у всех военнослужащих современные каски», — заявил эксперт.



Также он подтвердил постоянное обновление снаряжения российской армии и его доставку в зону СВО. «Оборонно-промышленный комплекс России работает, и каски идут как по линии Министерства обороны, так и со стороны волонтерских сообществ», — добавил Алексей Леонков.

Украинские telegram-каналы пишут о том, что российскими военными в зоне СВО якобы используются каски времен Великой Отечественной войны. Однако военный эксперт Алексей Леонков заявил, что это неправда. URA.RU и «Лапша медиа» реализуют проект по опровержению фейков. В разговоре с корреспондентом URA.RU Алексей Леонков сказал, что такая информация распространялась украинской стороной еще в 2022 году. «Если внимательно следить за репортажами, которые ведут средства массовой информации с места боевых действий, там у всех военнослужащих современные каски», — заявил эксперт. Также он подтвердил постоянное обновление снаряжения российской армии и его доставку в зону СВО. «Оборонно-промышленный комплекс России работает, и каски идут как по линии Министерства обороны, так и со стороны волонтерских сообществ», — добавил Алексей Леонков.