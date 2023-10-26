26 октября 2023

Тюменские «наливайки» массово нарушают закон

Магазины разливных напитков Тюмени нарушают закон, торгуя пивом по ночам
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, жестяные банки, пиво, алкоголь, пивные банки, спиртное
Тюменские магазины разливных напитков торгуют алкоголем в запрещенное законом время Фото:

Магазины разливных напитков Тюмени торгуют пивом в ночное время, несмотря на то, что по закону в регионе запрещено продавать алкогольные напитки в период с 21:00 до 8:00. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пивнушки и магазины разливных напитков есть чуть ли не в каждом тюменском дворе. Купить алкоголь там можно и в 21:00, и в 22:00, и глубокой ночью. То есть, запрет, введенный правительством Тюменской области, фактически никем не соблюдается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что предприниматели не боятся торговать пивом в запрещенное время из-за отсутствия проверок со стороны контролирующих органов. «Контролирующие органы фактически не проверяют такие магазинов. Я имею ввиду, на предмет соблюдения норм по продаже алкоголя в установленное законом время. Поэтому владельцы „наливаек“ ничего не боятся и чувствуют себя вольготно. Такие проверки если есть, то очень редкие и очень точечные», — добавил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос.

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Магазины разливных напитков Тюмени торгуют пивом в ночное время, несмотря на то, что по закону в регионе запрещено продавать алкогольные напитки в период с 21:00 до 8:00. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Пивнушки и магазины разливных напитков есть чуть ли не в каждом тюменском дворе. Купить алкоголь там можно и в 21:00, и в 22:00, и глубокой ночью. То есть, запрет, введенный правительством Тюменской области, фактически никем не соблюдается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что предприниматели не боятся торговать пивом в запрещенное время из-за отсутствия проверок со стороны контролирующих органов. «Контролирующие органы фактически не проверяют такие магазинов. Я имею ввиду, на предмет соблюдения норм по продаже алкоголя в установленное законом время. Поэтому владельцы „наливаек“ ничего не боятся и чувствуют себя вольготно. Такие проверки если есть, то очень редкие и очень точечные», — добавил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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