Свердловские ВИПы работают над созданием госидеологии

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Эксперты считают, что РФ должна уходить от либеральных идей Фото:

В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС прошло 27 октября очередное заседание «Екатеринбургского клуба» — площадки, объединившей представителей власти и ученых. Эксперты обсуждали введение государственной идеологии в России, сообщает корреспондент URA.RU.

«Конституция РФ по-прежнему выносит во главу угла человека как высшую ценность. Но более актуальным сегодня является не культ человека, а культ традиций. На текущем этапе развития России правильным было бы вводить традиционную консервативную идеологию. Правда, пока это входит в противоречие с Основным законом, в неизменяемых первых главах которого основополагающими являются свобода и прочие либеральные ценности», — сказал президент клуба, советник губернатора Анатолий Гайда.

Кроме него участие приняли замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, митрополит Евгений (Кульберг). Также на заседании присутствовали политические эксперты Илья Горфинкель и Анатолий Гагарин.

Кириллов, комментируя выступление Гайды, заявил, что в Кремле не планируют рассматривать изменение Конституции. Из-за этого вопрос введения государственной идеологии в данный момент может оставаться только в рамках дискуссии. Следующее заседание клуба намечено на конец ноября.

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В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС прошло 27 октября очередное заседание «Екатеринбургского клуба» — площадки, объединившей представителей власти и ученых. Эксперты обсуждали введение государственной идеологии в России, сообщает корреспондент URA.RU. «Конституция РФ по-прежнему выносит во главу угла человека как высшую ценность. Но более актуальным сегодня является не культ человека, а культ традиций. На текущем этапе развития России правильным было бы вводить традиционную консервативную идеологию. Правда, пока это входит в противоречие с Основным законом, в неизменяемых первых главах которого основополагающими являются свобода и прочие либеральные ценности», — сказал президент клуба, советник губернатора Анатолий Гайда. Кроме него участие приняли замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, митрополит Евгений (Кульберг). Также на заседании присутствовали политические эксперты Илья Горфинкель и Анатолий Гагарин. Кириллов, комментируя выступление Гайды, заявил, что в Кремле не планируют рассматривать изменение Конституции. Из-за этого вопрос введения государственной идеологии в данный момент может оставаться только в рамках дискуссии. Следующее заседание клуба намечено на конец ноября.
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