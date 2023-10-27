27 октября 2023

Из курганского УМВД уволился начальник службы безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
В УМВД Курганской области ушел с должности полковник полиции Фото:

С должности начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Курганской области уволился полковник Евгений Федоров. Информация о руководителе части исчезла с сайта управления.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД. «Полковник полиции Федоров вышел на пенсию по выслуге лет», — подтвердили информацию в управлении.

Федоров возглавлял службу безопасности управления с 2016 года. Вместо него назначен врио начальника. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, им стал один из сотрудников оперативно-разыскного отделения ОРЧ СБ.

Ранее URA.RU сообщало, что в управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Главой назначен полковник Алексей Лабутин. Его предшественник ушел на повышение в соседнюю Челябинскую область.

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С должности начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Курганской области уволился полковник Евгений Федоров. Информация о руководителе части исчезла с сайта управления. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД. «Полковник полиции Федоров вышел на пенсию по выслуге лет», — подтвердили информацию в управлении. Федоров возглавлял службу безопасности управления с 2016 года. Вместо него назначен врио начальника. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, им стал один из сотрудников оперативно-разыскного отделения ОРЧ СБ. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Главой назначен полковник Алексей Лабутин. Его предшественник ушел на повышение в соседнюю Челябинскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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