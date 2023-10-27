Из курганского УМВД уволился начальник службы безопасности

27 октября 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

В УМВД Курганской области ушел с должности полковник полиции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С должности начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Курганской области уволился полковник Евгений Федоров. Информация о руководителе части исчезла с сайта управления. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД. «Полковник полиции Федоров вышел на пенсию по выслуге лет», — подтвердили информацию в управлении. Федоров возглавлял службу безопасности управления с 2016 года. Вместо него назначен врио начальника. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, им стал один из сотрудников оперативно-разыскного отделения ОРЧ СБ. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Главой назначен полковник Алексей Лабутин. Его предшественник ушел на повышение в соседнюю Челябинскую область.

С должности начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Курганской области уволился полковник Евгений Федоров. Информация о руководителе части исчезла с сайта управления. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД. «Полковник полиции Федоров вышел на пенсию по выслуге лет», — подтвердили информацию в управлении. Федоров возглавлял службу безопасности управления с 2016 года. Вместо него назначен врио начальника. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, им стал один из сотрудников оперативно-разыскного отделения ОРЧ СБ. Ранее URA.RU сообщало, что в управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Главой назначен полковник Алексей Лабутин. Его предшественник ушел на повышение в соседнюю Челябинскую область.