Из курганского УМВД уволился начальник службы безопасности

С должности начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД Курганской области уволился полковник Евгений Федоров. Информация о руководителе части исчезла с сайта управления.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу УМВД. «Полковник полиции Федоров вышел на пенсию по выслуге лет», — подтвердили информацию в управлении.
Федоров возглавлял службу безопасности управления с 2016 года. Вместо него назначен врио начальника. По версии источников URA.RU, приближенных к силовым структурам, им стал один из сотрудников оперативно-разыскного отделения ОРЧ СБ.
Ранее URA.RU сообщало, что в управлении вневедомственной охраны по Курганской области сменился руководитель. Главой назначен полковник Алексей Лабутин. Его предшественник ушел на повышение в соседнюю Челябинскую область.
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