Песков косвенно опроверг смерть Путина

27 октября 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Сегодня Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Проукраинские telegram-каналы в ночь с 26 на 27 октября начали распространять сообщения о якобы смерти президента России Владимира Путина. Однако, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сегодня глава государства провел ряд мероприятий. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза», — передает РИА Новости слова Пескова. Тем самым представитель Кремля косвенно опроверг слухи, распрострняемые украинской пропагандой. В официальном telegram-канале Кремля также сообщается о прошедшем 27 октября заседании Совбеза. До этого Песков опроверг сообщения о наличии у Путина двойников.

Проукраинские telegram-каналы в ночь с 26 на 27 октября начали распространять сообщения о якобы смерти президента России Владимира Путина. Однако, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сегодня глава государства провел ряд мероприятий. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза», — передает РИА Новости слова Пескова. Тем самым представитель Кремля косвенно опроверг слухи, распрострняемые украинской пропагандой. В официальном telegram-канале Кремля также сообщается о прошедшем 27 октября заседании Совбеза. До этого Песков опроверг сообщения о наличии у Путина двойников.