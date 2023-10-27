27 октября 2023

Песков косвенно опроверг смерть Путина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, путин владимир
Сегодня Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, сообщил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Проукраинские telegram-каналы в ночь с 26 на 27 октября начали распространять сообщения о якобы смерти президента России Владимира Путина. Однако, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сегодня глава государства провел ряд мероприятий. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков.

«Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза», — передает РИА Новости слова Пескова. Тем самым представитель Кремля косвенно опроверг слухи, распрострняемые украинской пропагандой.

В официальном telegram-канале Кремля также сообщается о прошедшем 27 октября заседании Совбеза. До этого Песков опроверг сообщения о наличии у Путина двойников.

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Проукраинские telegram-каналы в ночь с 26 на 27 октября начали распространять сообщения о якобы смерти президента России Владимира Путина. Однако, как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сегодня глава государства провел ряд мероприятий. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по опровержению фейков. «Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза», — передает РИА Новости слова Пескова. Тем самым представитель Кремля косвенно опроверг слухи, распрострняемые украинской пропагандой. В официальном telegram-канале Кремля также сообщается о прошедшем 27 октября заседании Совбеза. До этого Песков опроверг сообщения о наличии у Путина двойников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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