В ХМАО на пост мэра Мегиона претендуют восемь кандидатов. Инсайд

27 октября 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

На пост мэра Мегиона претендуют восемь человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подача заявок на конкурс по выбору мэра Мегиона (ХМАО) завершена. Участие в отборе приняли восемь кандидатов. Из них как минимум двое должны пройти конкурсный отбор и выйти на голосование в гордуме. Источники URA.RU подтверждают, что фамилии фаворита окружных властей вице-мэра Алексея Петриченко и его технического кандидата тоже есть в списке. «Восемь человек подали заявки на конкурс. В списке есть как Петриченко, так и его технический кандидат Вадим Адаманюк, работающий в юротделе мэрии. Известно также же, в конкурсе принимает участие как минимум одна женщина и один из старожилов города. Голосование будет открытым по настоянию окружного внутрипола, и многие недовольны. Если какой-то депутат не поддержит окружного фаворита — вице-мэра Петриченко, — с ним будут разбираться лично, и на карьере в этом случае можно ставить крест», — считает инсайдер. В пресс-службе администрации города подтвердили, что в конкурсе участвуют восемь человек. Персональные данные претендентов не раскрываются. Выборы главы города пройдут 1 ноября. Несколько опрошенных URA.RU депутатов сообщили, что не видят проблемы в открытом голосовании. «Во-первых, оно проходит таким образом согласно Уставу города. Во-вторых, мы в 2020-м году точно так же открыто голосовали на выборах покойного Олега Дейнеки», — сообщил один из единороссов на условиях анонимности. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о согласовании югорским внутриполом кандидатуры Петриченко на пост главы Мегиона. После визита губернатора ХМАО Натальи Комаровой в город его кандидатура была окончательно утверждена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подача заявок на конкурс по выбору мэра Мегиона (ХМАО) завершена. Участие в отборе приняли восемь кандидатов. Из них как минимум двое должны пройти конкурсный отбор и выйти на голосование в гордуме. Источники URA.RU подтверждают, что фамилии фаворита окружных властей вице-мэра Алексея Петриченко и его технического кандидата тоже есть в списке. «Восемь человек подали заявки на конкурс. В списке есть как Петриченко, так и его технический кандидат Вадим Адаманюк, работающий в юротделе мэрии. Известно также же, в конкурсе принимает участие как минимум одна женщина и один из старожилов города. Голосование будет открытым по настоянию окружного внутрипола, и многие недовольны. Если какой-то депутат не поддержит окружного фаворита — вице-мэра Петриченко, — с ним будут разбираться лично, и на карьере в этом случае можно ставить крест», — считает инсайдер. В пресс-службе администрации города подтвердили, что в конкурсе участвуют восемь человек. Персональные данные претендентов не раскрываются. Выборы главы города пройдут 1 ноября. Несколько опрошенных URA.RU депутатов сообщили, что не видят проблемы в открытом голосовании. «Во-первых, оно проходит таким образом согласно Уставу города. Во-вторых, мы в 2020-м году точно так же открыто голосовали на выборах покойного Олега Дейнеки», — сообщил один из единороссов на условиях анонимности. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о согласовании югорским внутриполом кандидатуры Петриченко на пост главы Мегиона. После визита губернатора ХМАО Натальи Комаровой в город его кандидатура была окончательно утверждена.