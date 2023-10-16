Власти ХМАО согласовали вице-мэра Петриченко на пост нового главы Мегиона

17 октября 2023 в 10:13 Размер текста - 17 +

Окружные власти одобрили кандидатуру нового мэра Мегиона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти ХМАО согласовали кандидатуру вице-мэра Алексея Петриченко на пост нового главы Мегиона. Близкий к правительству округа telegram-канал «5-й этаж» подтвердил инсайд URA.RU, уточнив, что новый потенциальный глава был поддержан властями, в том числе из-за патриотической позиции. «Внутриполитический блок определился с кандидатурой мэра Мегиона. На эту должность депутатам местной думы будет рекомендован Алексей Петриченко — действующий замглавы города», — пишет «5-й этаж». Петриченко вошел в состав первой группы гумпомощи, помогавшей подшефной Макеевке. После визита губернатора Натальи Комаровой в Мегион его кандидатура была окончательно утверждена. Ранее URA.RU писало о новом фаворите на пост главы Мегиона Петриченко. Как сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте округа, преемник умершего от продолжительной болезни главы города Олега Дейнеки — его первый заместитель Игорь Алчинов, назначенный исполняющим обязанности мэра, — не прошел согласование в окружном правительстве.

Власти ХМАО согласовали кандидатуру вице-мэра Алексея Петриченко на пост нового главы Мегиона. Близкий к правительству округа telegram-канал «5-й этаж» подтвердил инсайд URA.RU, уточнив, что новый потенциальный глава был поддержан властями, в том числе из-за патриотической позиции. «Внутриполитический блок определился с кандидатурой мэра Мегиона. На эту должность депутатам местной думы будет рекомендован Алексей Петриченко — действующий замглавы города», — пишет «5-й этаж». Петриченко вошел в состав первой группы гумпомощи, помогавшей подшефной Макеевке. После визита губернатора Натальи Комаровой в Мегион его кандидатура была окончательно утверждена. Ранее URA.RU писало о новом фаворите на пост главы Мегиона Петриченко. Как сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте округа, преемник умершего от продолжительной болезни главы города Олега Дейнеки — его первый заместитель Игорь Алчинов, назначенный исполняющим обязанности мэра, — не прошел согласование в окружном правительстве.