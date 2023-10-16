16 октября 2023

Власти ХМАО согласовали вице-мэра Петриченко на пост нового главы Мегиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Ханты-Мансийск, правительство хмао, дом правительства
Окружные власти одобрили кандидатуру нового мэра Мегиона Фото:

Власти ХМАО согласовали кандидатуру вице-мэра Алексея Петриченко на пост нового главы Мегиона. Близкий к правительству округа telegram-канал «5-й этаж» подтвердил инсайд URA.RU, уточнив, что новый потенциальный глава был поддержан властями, в том числе из-за патриотической позиции.

«Внутриполитический блок определился с кандидатурой мэра Мегиона. На эту должность депутатам местной думы будет рекомендован Алексей Петриченко — действующий замглавы города», — пишет «5-й этаж».

Петриченко вошел в состав первой группы гумпомощи, помогавшей подшефной Макеевке. После визита губернатора Натальи Комаровой в Мегион его кандидатура была окончательно утверждена.

Ранее URA.RU писало о новом фаворите на пост главы Мегиона Петриченко. Как сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте округа, преемник умершего от продолжительной болезни главы города Олега Дейнеки — его первый заместитель Игорь Алчинов, назначенный исполняющим обязанности мэра, — не прошел согласование в окружном правительстве.

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Власти ХМАО согласовали кандидатуру вице-мэра Алексея Петриченко на пост нового главы Мегиона. Близкий к правительству округа telegram-канал «5-й этаж» подтвердил инсайд URA.RU, уточнив, что новый потенциальный глава был поддержан властями, в том числе из-за патриотической позиции. «Внутриполитический блок определился с кандидатурой мэра Мегиона. На эту должность депутатам местной думы будет рекомендован Алексей Петриченко — действующий замглавы города», — пишет «5-й этаж». Петриченко вошел в состав первой группы гумпомощи, помогавшей подшефной Макеевке. После визита губернатора Натальи Комаровой в Мегион его кандидатура была окончательно утверждена. Ранее URA.RU писало о новом фаворите на пост главы Мегиона Петриченко. Как сообщил URA.RU инсайдер в политическом истеблишменте округа, преемник умершего от продолжительной болезни главы города Олега Дейнеки — его первый заместитель Игорь Алчинов, назначенный исполняющим обязанности мэра, — не прошел согласование в окружном правительстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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