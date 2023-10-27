27 октября 2023

Президентский фонд открыл в Кургане центр адаптации для раненых бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , фонд защитники отечества
Тренировочная квартира при фонде поможет раненым участникам адаптироваться в быту Фото:

В курганском отделении фонда «Защитники Отечества» открыли тренировочную квартиру для участников СВО, получивших ранения. Оборудована комната для реабилитации при поддержке губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщает правительство области в telegram-канале «Курганская область официально».

«В региональном фонде „Защитники Отечества“ открыта тренировочная квартира для адаптации участников СВО после ранений. <…> Отметим, что оборудование помещения стало возможным благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — написано в telegram-канале.

Также ведомство сообщает, что в квартире для тренировок установили многофункциональную кровать, подъемное приспособление под спину с фиксатором, кресло-подушку для усаживания больных, кресло-стул с санитарным оснащением, ванну для мытья головы, стойку-дугу для подтягивания. Есть там и средства для передвижения раненых — коляска, ходунки, костыли подмышечные, а также мини-кухня со специальными столовыми приборами и набором силиконовой посуды на присосках.

На базе данной квартиры, по данным правительства, сотрудники фонда будут проводить индивидуальные и групповые занятия для бойцов, нуждающихся в реабилитации. С их помощью люди, вернувшись из места проведения СВО, смогут научиться пользоваться оборудованием, чтобы адаптироваться в быту.

Ранее URA.RU писало, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» помогло курганскому бойцу получить необходимую операцию по удалению осколка.

Оборудовали квартиру под нужды участников СВО при поддержке губернатора региона
Оборудовали квартиру под нужды участников СВО при поддержке губернатора региона
Фото:
В квартире есть специализированная посуда и мини-кухня
В квартире есть специализированная посуда и мини-кухня
Фото:
Раненых бойцов научат пользоваться оборудованием
Раненых бойцов научат пользоваться оборудованием
Фото:
Обучение и адаптация для подопечных фонда пройдет в индивидуальном и групповом формате
Обучение и адаптация для подопечных фонда пройдет в индивидуальном и групповом формате
Фото:
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В курганском отделении фонда «Защитники Отечества» открыли тренировочную квартиру для участников СВО, получивших ранения. Оборудована комната для реабилитации при поддержке губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщает правительство области в telegram-канале «Курганская область официально». «В региональном фонде „Защитники Отечества“ открыта тренировочная квартира для адаптации участников СВО после ранений. <…> Отметим, что оборудование помещения стало возможным благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — написано в telegram-канале. Также ведомство сообщает, что в квартире для тренировок установили многофункциональную кровать, подъемное приспособление под спину с фиксатором, кресло-подушку для усаживания больных, кресло-стул с санитарным оснащением, ванну для мытья головы, стойку-дугу для подтягивания. Есть там и средства для передвижения раненых — коляска, ходунки, костыли подмышечные, а также мини-кухня со специальными столовыми приборами и набором силиконовой посуды на присосках. На базе данной квартиры, по данным правительства, сотрудники фонда будут проводить индивидуальные и групповые занятия для бойцов, нуждающихся в реабилитации. С их помощью люди, вернувшись из места проведения СВО, смогут научиться пользоваться оборудованием, чтобы адаптироваться в быту. Ранее URA.RU писало, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» помогло курганскому бойцу получить необходимую операцию по удалению осколка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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