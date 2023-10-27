В курганском отделении фонда «Защитники Отечества» открыли тренировочную квартиру для участников СВО, получивших ранения. Оборудована комната для реабилитации при поддержке губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщает правительство области в telegram-канале «Курганская область официально».
«В региональном фонде „Защитники Отечества“ открыта тренировочная квартира для адаптации участников СВО после ранений. <…> Отметим, что оборудование помещения стало возможным благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — написано в telegram-канале.
Также ведомство сообщает, что в квартире для тренировок установили многофункциональную кровать, подъемное приспособление под спину с фиксатором, кресло-подушку для усаживания больных, кресло-стул с санитарным оснащением, ванну для мытья головы, стойку-дугу для подтягивания. Есть там и средства для передвижения раненых — коляска, ходунки, костыли подмышечные, а также мини-кухня со специальными столовыми приборами и набором силиконовой посуды на присосках.
На базе данной квартиры, по данным правительства, сотрудники фонда будут проводить индивидуальные и групповые занятия для бойцов, нуждающихся в реабилитации. С их помощью люди, вернувшись из места проведения СВО, смогут научиться пользоваться оборудованием, чтобы адаптироваться в быту.
Ранее URA.RU писало, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» помогло курганскому бойцу получить необходимую операцию по удалению осколка.
Оборудовали квартиру под нужды участников СВО при поддержке губернатора региона
Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl
В квартире есть специализированная посуда и мини-кухня
Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl
Раненых бойцов научат пользоваться оборудованием
Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl
Обучение и адаптация для подопечных фонда пройдет в индивидуальном и групповом формате
Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl
В курганском отделении фонда «Защитники Отечества» открыли тренировочную квартиру для участников СВО, получивших ранения. Оборудована комната для реабилитации при поддержке губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщает правительство области в telegram-канале «Курганская область официально». «В региональном фонде „Защитники Отечества“ открыта тренировочная квартира для адаптации участников СВО после ранений. <…> Отметим, что оборудование помещения стало возможным благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — написано в telegram-канале. Также ведомство сообщает, что в квартире для тренировок установили многофункциональную кровать, подъемное приспособление под спину с фиксатором, кресло-подушку для усаживания больных, кресло-стул с санитарным оснащением, ванну для мытья головы, стойку-дугу для подтягивания. Есть там и средства для передвижения раненых — коляска, ходунки, костыли подмышечные, а также мини-кухня со специальными столовыми приборами и набором силиконовой посуды на присосках. На базе данной квартиры, по данным правительства, сотрудники фонда будут проводить индивидуальные и групповые занятия для бойцов, нуждающихся в реабилитации. С их помощью люди, вернувшись из места проведения СВО, смогут научиться пользоваться оборудованием, чтобы адаптироваться в быту. Ранее URA.RU писало, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» помогло курганскому бойцу получить необходимую операцию по удалению осколка.