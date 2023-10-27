Тренировочная квартира при фонде поможет раненым участникам адаптироваться в быту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В курганском отделении фонда «Защитники Отечества» открыли тренировочную квартиру для участников СВО, получивших ранения. Оборудована комната для реабилитации при поддержке губернатора Вадима Шумкова. Об этом сообщает правительство области в telegram-канале «Курганская область официально».

«В региональном фонде „Защитники Отечества“ открыта тренировочная квартира для адаптации участников СВО после ранений. <…> Отметим, что оборудование помещения стало возможным благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — написано в telegram-канале.

Также ведомство сообщает, что в квартире для тренировок установили многофункциональную кровать, подъемное приспособление под спину с фиксатором, кресло-подушку для усаживания больных, кресло-стул с санитарным оснащением, ванну для мытья головы, стойку-дугу для подтягивания. Есть там и средства для передвижения раненых — коляска, ходунки, костыли подмышечные, а также мини-кухня со специальными столовыми приборами и набором силиконовой посуды на присосках.

На базе данной квартиры, по данным правительства, сотрудники фонда будут проводить индивидуальные и групповые занятия для бойцов, нуждающихся в реабилитации. С их помощью люди, вернувшись из места проведения СВО, смогут научиться пользоваться оборудованием, чтобы адаптироваться в быту.

Ранее URA.RU писало, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» помогло курганскому бойцу получить необходимую операцию по удалению осколка.

Оборудовали квартиру под нужды участников СВО при поддержке губернатора региона Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl

В квартире есть специализированная посуда и мини-кухня Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl

Раненых бойцов научат пользоваться оборудованием Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl

Обучение и адаптация для подопечных фонда пройдет в индивидуальном и групповом формате Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl