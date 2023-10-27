27 октября 2023

В Британии оценили шансы на начало наземной операции в секторе Газа

Daily Telegraph: Израиль не готов к проведению наземной операции в секторе Газа
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦАХАЛ страдает от нехватки вооружения и снаряжения, пишут британские журналисты Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не готова к полноценной наземной операции в секторе Газа. Израильские солдаты испытывают нехватку оружия, боеприпасов и снаряжения. С таким мнением выступили британские журналисты.

«Вероятность масштабного наземного вторжения Израиля снижается, а вместе с ней и вероятность начала региональной войны, по крайней мере, в ближайшем будущем. <…> Войска испытывают нехватку оружия, боеприпасов, защитного снаряжения и даже походных пайков», — подчеркнули авторы британской газеты Daily Telegraph. Они добавили, что вероятность проведения Израилем наземной операции сводится к минимуму, несмотря на заявления об обратном от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться с северной части территории на южную. URA.RU рассказывало подробнее об этой операции. Армия обороны Израиля периодически проводит рейды в секторе Газа, передает RT.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не готова к полноценной наземной операции в секторе Газа. Израильские солдаты испытывают нехватку оружия, боеприпасов и снаряжения. С таким мнением выступили британские журналисты. «Вероятность масштабного наземного вторжения Израиля снижается, а вместе с ней и вероятность начала региональной войны, по крайней мере, в ближайшем будущем. <…> Войска испытывают нехватку оружия, боеприпасов, защитного снаряжения и даже походных пайков», — подчеркнули авторы британской газеты Daily Telegraph. Они добавили, что вероятность проведения Израилем наземной операции сводится к минимуму, несмотря на заявления об обратном от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции спустя несколько дней с начала объявления войны палестинской группировке ХАМАС. Израиль призвал жителей сектора Газа эвакуироваться с северной части территории на южную. URA.RU рассказывало подробнее об этой операции. Армия обороны Израиля периодически проводит рейды в секторе Газа, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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