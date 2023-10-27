В Ханты-Мансийске готовят новые туристические маршруты

27 октября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске хотят создать новый пеший маршрут для туристов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийске предложили создать новый пеший туристический маршрут от города до озера Кукушкино. Идею озвучили на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с местными жителями. «Есть GPS-трек от Ханты-Мансийска до [села] Шапши, а дальше можно продолжить этот трек до Кукушкиного озера. Его можно так и назвать — „Тропа до Кукушкиного озера“, и создать в нашем городе. Потом возможно масштабировать для других городов. Именно, не экскурсионные маршруты на 2-3 часа, а именно маршрут для пешего туризма», — предложил преподаватель местного колледжа Александр Ушаков. Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». Глава региона поручила городским властям зафиксировать предложение и поработать над совместным воплощением проекта в жизнь. «Обязательно нужно будет реализовать. И не только на Кукушкином озере, можно и в сторону [озера] Ваштора. Можно делать велосипедные маршруты, а зимой можно проложить лыжню», — добавил мэр города Максим Ряшин. Ранее URA.RU рассказывало, что турфирмы везут школьников в однодневные туры по ХМАО. Тогда эксперты отмечали высокий спрос на путешествия по внутренним маршрутам Ханты-Мансийского округа.

В Ханты-Мансийске предложили создать новый пеший туристический маршрут от города до озера Кукушкино. Идею озвучили на встрече губернатора Югры Натальи Комаровой с местными жителями. «Есть GPS-трек от Ханты-Мансийска до [села] Шапши, а дальше можно продолжить этот трек до Кукушкиного озера. Его можно так и назвать — „Тропа до Кукушкиного озера“, и создать в нашем городе. Потом возможно масштабировать для других городов. Именно, не экскурсионные маршруты на 2-3 часа, а именно маршрут для пешего туризма», — предложил преподаватель местного колледжа Александр Ушаков. Трансляция доступна в аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». Глава региона поручила городским властям зафиксировать предложение и поработать над совместным воплощением проекта в жизнь. «Обязательно нужно будет реализовать. И не только на Кукушкином озере, можно и в сторону [озера] Ваштора. Можно делать велосипедные маршруты, а зимой можно проложить лыжню», — добавил мэр города Максим Ряшин. Ранее URA.RU рассказывало, что турфирмы везут школьников в однодневные туры по ХМАО. Тогда эксперты отмечали высокий спрос на путешествия по внутренним маршрутам Ханты-Мансийского округа.