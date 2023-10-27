27 октября 2023

Челябинец прорвался в Forbes, сделав бизнес на гирях

Предприниматель из Верхнеуральска Артемьев дал интервью журналу Forbes
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, физкультура, гто, спорт, гиря, тяжелая атлетика, вес
Артем Артемьев открыл в Верхнеуральске производство спортинвентаря Фото:

Издание Forbes взяло интервью у предпринимателя из Верхнеуральска Челябинской области Артема Артемьева, который производит фитнес-тренажеры и спортивное оборудование. Журналу он рассказал, что свой бизнес, связанный со спортинвентарем, начал с производства грифов и гирь.

«В 2000 году бизнесмен основал производство дисков и грифов для штанг. В 2006 году начал изготавливать гири. Больше 10 лет назад Артемьев основал в Верхнеуральске производство фитнес-тренажеров и оборудования для спортплощадок. Начал заниматься благотворительными проектами, направленными на развитие культуры и спорта в родном крае», — пишет издание.

Он безвозмездно устанавливает спортплощадки, пробуждает интерес местных к истории региона. Как Артемьев заявил журналу, также его проекты привлекают туристов в область. На каждом тренажере указано место производства, что делает его район популярнее.

«А когда регион интересен другим — историкам, краеведам, туристам, — самооценка его жителей тоже повышается», — рассказал Forbes предприниматель. Для этого, по его словам, бизнесмен инвестирует в развитие района и окрестности примерно 3-3,5 млн рублей в год.

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Издание Forbes взяло интервью у предпринимателя из Верхнеуральска Челябинской области Артема Артемьева, который производит фитнес-тренажеры и спортивное оборудование. Журналу он рассказал, что свой бизнес, связанный со спортинвентарем, начал с производства грифов и гирь. «В 2000 году бизнесмен основал производство дисков и грифов для штанг. В 2006 году начал изготавливать гири. Больше 10 лет назад Артемьев основал в Верхнеуральске производство фитнес-тренажеров и оборудования для спортплощадок. Начал заниматься благотворительными проектами, направленными на развитие культуры и спорта в родном крае», — пишет издание. Он безвозмездно устанавливает спортплощадки, пробуждает интерес местных к истории региона. Как Артемьев заявил журналу, также его проекты привлекают туристов в область. На каждом тренажере указано место производства, что делает его район популярнее. «А когда регион интересен другим — историкам, краеведам, туристам, — самооценка его жителей тоже повышается», — рассказал Forbes предприниматель. Для этого, по его словам, бизнесмен инвестирует в развитие района и окрестности примерно 3-3,5 млн рублей в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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