Челябинец прорвался в Forbes, сделав бизнес на гирях

Предприниматель из Верхнеуральска Артемьев дал интервью журналу Forbes

27 октября 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Артем Артемьев открыл в Верхнеуральске производство спортинвентаря Фото: Александр Константинов © URA.RU Издание Forbes взяло интервью у предпринимателя из Верхнеуральска Челябинской области Артема Артемьева, который производит фитнес-тренажеры и спортивное оборудование. Журналу он рассказал, что свой бизнес, связанный со спортинвентарем, начал с производства грифов и гирь. «В 2000 году бизнесмен основал производство дисков и грифов для штанг. В 2006 году начал изготавливать гири. Больше 10 лет назад Артемьев основал в Верхнеуральске производство фитнес-тренажеров и оборудования для спортплощадок. Начал заниматься благотворительными проектами, направленными на развитие культуры и спорта в родном крае», — пишет издание. Он безвозмездно устанавливает спортплощадки, пробуждает интерес местных к истории региона. Как Артемьев заявил журналу, также его проекты привлекают туристов в область. На каждом тренажере указано место производства, что делает его район популярнее. «А когда регион интересен другим — историкам, краеведам, туристам, — самооценка его жителей тоже повышается», — рассказал Forbes предприниматель. Для этого, по его словам, бизнесмен инвестирует в развитие района и окрестности примерно 3-3,5 млн рублей в год.

Издание Forbes взяло интервью у предпринимателя из Верхнеуральска Челябинской области Артема Артемьева, который производит фитнес-тренажеры и спортивное оборудование. Журналу он рассказал, что свой бизнес, связанный со спортинвентарем, начал с производства грифов и гирь. «В 2000 году бизнесмен основал производство дисков и грифов для штанг. В 2006 году начал изготавливать гири. Больше 10 лет назад Артемьев основал в Верхнеуральске производство фитнес-тренажеров и оборудования для спортплощадок. Начал заниматься благотворительными проектами, направленными на развитие культуры и спорта в родном крае», — пишет издание. Он безвозмездно устанавливает спортплощадки, пробуждает интерес местных к истории региона. Как Артемьев заявил журналу, также его проекты привлекают туристов в область. На каждом тренажере указано место производства, что делает его район популярнее. «А когда регион интересен другим — историкам, краеведам, туристам, — самооценка его жителей тоже повышается», — рассказал Forbes предприниматель. Для этого, по его словам, бизнесмен инвестирует в развитие района и окрестности примерно 3-3,5 млн рублей в год.