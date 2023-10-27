27 октября 2023

CNN сообщил о работе артиллерии у границы сектора Газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Над сектором Газа заметили столб дыма, сообщает репортер Ник Робертсон Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, работает артиллерия. Об этом сообщил репортер телеканала CNN Ник Робертсон с места событий.

«С того места, где мы находимся, были мощные выстрелы из танков», — передает слова журналиста CNN. «Артиллерийский огонь также ведется по сектору Газа. Сообщается о множественных попаданиях», — добавил Робертсон. По его словам, около часа назад над сектором Газа была видна «огромная стена дыма».

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что сразу несколько районов в Газе подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля. По его же информации, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.

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У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, работает артиллерия. Об этом сообщил репортер телеканала CNN Ник Робертсон с места событий. «С того места, где мы находимся, были мощные выстрелы из танков», — передает слова журналиста CNN. «Артиллерийский огонь также ведется по сектору Газа. Сообщается о множественных попаданиях», — добавил Робертсон. По его словам, около часа назад над сектором Газа была видна «огромная стена дыма». Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что сразу несколько районов в Газе подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля. По его же информации, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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