CNN сообщил о работе артиллерии у границы сектора Газа

27 октября 2023 в 22:12 Размер текста - 17 +

Над сектором Газа заметили столб дыма, сообщает репортер Ник Робертсон Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, работает артиллерия. Об этом сообщил репортер телеканала CNN Ник Робертсон с места событий. «С того места, где мы находимся, были мощные выстрелы из танков», — передает слова журналиста CNN . «Артиллерийский огонь также ведется по сектору Газа. Сообщается о множественных попаданиях», — добавил Робертсон. По его словам, около часа назад над сектором Газа была видна «огромная стена дыма». Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что сразу несколько районов в Газе подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля. По его же информации, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.

У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, работает артиллерия. Об этом сообщил репортер телеканала CNN Ник Робертсон с места событий. «С того места, где мы находимся, были мощные выстрелы из танков», — передает слова журналиста CNN. «Артиллерийский огонь также ведется по сектору Газа. Сообщается о множественных попаданиях», — добавил Робертсон. По его словам, около часа назад над сектором Газа была видна «огромная стена дыма». Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что сразу несколько районов в Газе подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля. По его же информации, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.