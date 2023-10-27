CNN сообщил о работе артиллерии у границы сектора Газа

У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, работает артиллерия. Об этом сообщил репортер телеканала CNN Ник Робертсон с места событий.
«С того места, где мы находимся, были мощные выстрелы из танков», — передает слова журналиста CNN. «Артиллерийский огонь также ведется по сектору Газа. Сообщается о множественных попаданиях», — добавил Робертсон. По его словам, около часа назад над сектором Газа была видна «огромная стена дыма».
Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что сразу несколько районов в Газе подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля. По его же информации, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.
У границы Израиля и сектора Газа идут танковые обстрелы, работает артиллерия. Об этом сообщил репортер телеканала CNN Ник Робертсон с места событий. «С того места, где мы находимся, были мощные выстрелы из танков», — передает слова журналиста CNN. «Артиллерийский огонь также ведется по сектору Газа. Сообщается о множественных попаданиях», — добавил Робертсон. По его словам, около часа назад над сектором Газа была видна «огромная стена дыма». Ранее телеканал Al Arabiya сообщал, что сразу несколько районов в Газе подверглись массированному обстрелу со стороны Израиля. По его же информации, в анклаве перестали работать услуги связи и интернета.