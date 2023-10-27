Al Arabiya: в секторе Газа отключили связь и интернет

27 октября 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

На данный момент Израиль наносит массированный удар по сектору Газа Фото: Fatima Shbair/AP/TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Связь и интернет полностью прекратили работать в секторе Газа», — пишет Al Arabiya . По информации телеканала, сразу несколько районов подверглись массированному удару со стороны Израиля. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября с авиаударов палестинского движения ХАМАС. В ответ на это Израиль объявил о начале контртеррористической операции и сборе резервистов. После рейда в секторе Газа в ночь на 27 октября ЦАХАЛ заявил, что продолжит наземные операции на территории анклава.

В секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Связь и интернет полностью прекратили работать в секторе Газа», — пишет Al Arabiya. По информации телеканала, сразу несколько районов подверглись массированному удару со стороны Израиля. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября с авиаударов палестинского движения ХАМАС. В ответ на это Израиль объявил о начале контртеррористической операции и сборе резервистов. После рейда в секторе Газа в ночь на 27 октября ЦАХАЛ заявил, что продолжит наземные операции на территории анклава.