27 октября 2023

Al Arabiya: в секторе Газа отключили связь и интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
На данный момент Израиль наносит массированный удар по сектору Газа Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Связь и интернет полностью прекратили работать в секторе Газа», — пишет Al Arabiya. По информации телеканала, сразу несколько районов подверглись массированному удару со стороны Израиля.

Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября с авиаударов палестинского движения ХАМАС. В ответ на это Израиль объявил о начале контртеррористической операции и сборе резервистов. После рейда в секторе Газа в ночь на 27 октября ЦАХАЛ заявил, что продолжит наземные операции на территории анклава.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Связь и интернет полностью прекратили работать в секторе Газа», — пишет Al Arabiya. По информации телеканала, сразу несколько районов подверглись массированному удару со стороны Израиля. Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября с авиаударов палестинского движения ХАМАС. В ответ на это Израиль объявил о начале контртеррористической операции и сборе резервистов. После рейда в секторе Газа в ночь на 27 октября ЦАХАЛ заявил, что продолжит наземные операции на территории анклава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...