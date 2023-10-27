Al Arabiya: в секторе Газа отключили связь и интернет

На данный момент Израиль наносит массированный удар по сектору Газа
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
В секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Связь и интернет полностью прекратили работать в секторе Газа», — пишет
Война между Палестиной и Израилем началась 7 октября с авиаударов палестинского движения ХАМАС. В ответ на это Израиль объявил о начале контртеррористической операции и сборе резервистов. После рейда в секторе Газа в ночь на 27 октября ЦАХАЛ заявил, что продолжит наземные операции на территории анклава.
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