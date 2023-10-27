27 октября 2023

Новак: ряд АЗС держат цены на топливо выше средних по России

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
У потребителя должен быть выбор — покупать дешевое или дорогое топливо, считает Александр Новак Фото:

Стоимость дизеля на некоторых российских заправках выше среднего из-за продажи только брендированного топлива с приставками «экто» или «евро». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рубля за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой „экто“ или „евро“» — говорится в заявлении Александра Новака на сайте правительства РФ.

По мнению вице-премьера РФ, так быть не должно. У потребителя должен быть выбор — покупать более дешевое топливо или дорогое брендированное, считает Александр Новак.

Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в октябре. С 10 по 16 число стоимость топлива снизилась на 0,3%. Данная тенденция связана с ограничительными мерами, принятыми властями страны. Внутренний рынок топлива удалось насытить, передает телеканал «Царьград».

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Стоимость дизеля на некоторых российских заправках выше среднего из-за продажи только брендированного топлива с приставками «экто» или «евро». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. «Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рубля за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой „экто“ или „евро“» — говорится в заявлении Александра Новака на сайте правительства РФ. По мнению вице-премьера РФ, так быть не должно. У потребителя должен быть выбор — покупать более дешевое топливо или дорогое брендированное, считает Александр Новак. Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в октябре. С 10 по 16 число стоимость топлива снизилась на 0,3%. Данная тенденция связана с ограничительными мерами, принятыми властями страны. Внутренний рынок топлива удалось насытить, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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