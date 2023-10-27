Новак: ряд АЗС держат цены на топливо выше средних по России

Стоимость дизеля на некоторых российских заправках выше среднего из-за продажи только брендированного топлива с приставками «экто» или «евро». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Цена на дизельное топливо на заправках в среднем по стране составляет порядка 63 рубля за литр. Но отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой „экто“ или „евро“» — говорится в заявлении Александра Новака на сайте
По мнению вице-премьера РФ, так быть не должно. У потребителя должен быть выбор — покупать более дешевое топливо или дорогое брендированное, считает Александр Новак.
Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в октябре. С 10 по 16 число стоимость топлива снизилась на 0,3%. Данная тенденция связана с ограничительными мерами, принятыми властями страны. Внутренний рынок топлива удалось насытить, передает телеканал «Царьград».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.