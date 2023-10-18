В России подешевели бензин и дизель

18 октября 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Цены на бензин снизились на 0,3% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В октябре снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил Росстат. «Цены на бензин автомобильное и дизельное топливо снизились на 0,3%», — указано в отчете Росстата. Монитринг цен проводился с 10 по 16 октября.



В последние месяцы наблюдается подорожание топлива. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил это падением рубля и активизацией перекупщиков. Чтобы остановить рост цен, правительство РФ ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, а президент Владимир Путин принял закон, который обязывает российских экспортеров продавать валютную выручку.

В октябре снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил Росстат. «Цены на бензин автомобильное и дизельное топливо снизились на 0,3%», — указано в отчете Росстата. Монитринг цен проводился с 10 по 16 октября. В последние месяцы наблюдается подорожание топлива. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил это падением рубля и активизацией перекупщиков. Чтобы остановить рост цен, правительство РФ ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, а президент Владимир Путин принял закон, который обязывает российских экспортеров продавать валютную выручку.