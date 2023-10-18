В России подешевели бензин и дизель

Цены на бензин снизились на 0,3%
В октябре снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщил Росстат.
«Цены на бензин автомобильное и дизельное топливо снизились на 0,3%», — указано в отчете Росстата. Монитринг цен проводился с 10 по 16 октября.
В последние месяцы наблюдается подорожание топлива. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил это падением рубля и активизацией перекупщиков. Чтобы остановить рост цен, правительство РФ ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, а президент Владимир Путин принял закон, который обязывает российских экспортеров продавать валютную выручку.
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