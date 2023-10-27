Байден: Китай должен сотрудничать с США в работе над глобальными вызовами

27 октября 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что США и Китаю следует работать вместе Фото: Official White House / Adam Schultz Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Президент [США Джо Байден] подчеркнул необходимость и для США, и для Китая управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что страны должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами», — говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома. Ранее Байден в очередной раз рассказал выдуманную историю о частых встречах с главой КНР Си Цзиньпином. По словам американского президента, он встречался с китайским лидером, когда тот был еще зампредседателя КНР. Также Байден заявил, что проехал с Си более 27 тысяч километров и провел с ним 68 часов частных встреч.

Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Президент [США Джо Байден] подчеркнул необходимость и для США, и для Китая управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что страны должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами», — говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома. Ранее Байден в очередной раз рассказал выдуманную историю о частых встречах с главой КНР Си Цзиньпином. По словам американского президента, он встречался с китайским лидером, когда тот был еще зампредседателя КНР. Также Байден заявил, что проехал с Си более 27 тысяч километров и провел с ним 68 часов частных встреч.