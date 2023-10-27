27 октября 2023

Байден: Китай должен сотрудничать с США в работе над глобальными вызовами

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил, что США и Китаю следует работать вместе Фото:

Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Президент [США Джо Байден] подчеркнул необходимость и для США, и для Китая управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что страны должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами», — говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома.

Ранее Байден в очередной раз рассказал выдуманную историю о частых встречах с главой КНР Си Цзиньпином. По словам американского президента, он встречался с китайским лидером, когда тот был еще зампредседателя КНР. Также Байден заявил, что проехал с Си более 27 тысяч километров и провел с ним 68 часов частных встреч.

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Вашингтон и Пекин должны совместно реагировать на глобальные вызовы по открытым каналам связи. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Президент [США Джо Байден] подчеркнул необходимость и для США, и для Китая управлять конкуренцией в отношениях и сохранять открытыми линии связи. Он подчеркнул, что страны должны работать вместе, чтобы заниматься глобальными вызовами», — говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома. Ранее Байден в очередной раз рассказал выдуманную историю о частых встречах с главой КНР Си Цзиньпином. По словам американского президента, он встречался с китайским лидером, когда тот был еще зампредседателя КНР. Также Байден заявил, что проехал с Си более 27 тысяч километров и провел с ним 68 часов частных встреч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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