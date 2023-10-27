27 октября 2023

Москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже

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Москвич не поверил иностранцу и напал на него с ножом Фото:

Житель Москвы Илья Хасьянов напал с ножом на англичанина Чарльза Боуэна из-за подозрений в шпионаже. Мужчина познакомился с потерпевшим в подъезде дома на улице Кусковской и пригласил иностранца в гости, сообщается в telegram-канале Mash.

«Илья Хасьянов познакомился с 41-летним Чарльзом Боуэном в подъезде дома на улице Кусковской. Соотечественник пригласил иностранца к себе в гости, чтобы выпить алкоголя. Из-за языкового барьера дома у мужчин завязался разговор на пальцах, во время которого Илья начал допытывать у Чарли, не шпион ли он. Британец рассказал, что он обычный юрист, но москвич не поверил и напал с ножом на потерпевшего, ранив его в голову, лицо и грудь», — сообщает Mash.

Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает MK.RU. Подозреваемого задержали, а иностранца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Житель Москвы Илья Хасьянов напал с ножом на англичанина Чарльза Боуэна из-за подозрений в шпионаже. Мужчина познакомился с потерпевшим в подъезде дома на улице Кусковской и пригласил иностранца в гости, сообщается в telegram-канале Mash. «Илья Хасьянов познакомился с 41-летним Чарльзом Боуэном в подъезде дома на улице Кусковской. Соотечественник пригласил иностранца к себе в гости, чтобы выпить алкоголя. Из-за языкового барьера дома у мужчин завязался разговор на пальцах, во время которого Илья начал допытывать у Чарли, не шпион ли он. Британец рассказал, что он обычный юрист, но москвич не поверил и напал с ножом на потерпевшего, ранив его в голову, лицо и грудь», — сообщает Mash. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает MK.RU. Подозреваемого задержали, а иностранца доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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