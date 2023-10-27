Москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже

28 октября 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Москвич не поверил иностранцу и напал на него с ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Москвы Илья Хасьянов напал с ножом на англичанина Чарльза Боуэна из-за подозрений в шпионаже. Мужчина познакомился с потерпевшим в подъезде дома на улице Кусковской и пригласил иностранца в гости, сообщается в telegram-канале Mash. «Илья Хасьянов познакомился с 41-летним Чарльзом Боуэном в подъезде дома на улице Кусковской. Соотечественник пригласил иностранца к себе в гости, чтобы выпить алкоголя. Из-за языкового барьера дома у мужчин завязался разговор на пальцах, во время которого Илья начал допытывать у Чарли, не шпион ли он. Британец рассказал, что он обычный юрист, но москвич не поверил и напал с ножом на потерпевшего, ранив его в голову, лицо и грудь», — сообщает Mash. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает MK.RU . Подозреваемого задержали, а иностранца доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Житель Москвы Илья Хасьянов напал с ножом на англичанина Чарльза Боуэна из-за подозрений в шпионаже. Мужчина познакомился с потерпевшим в подъезде дома на улице Кусковской и пригласил иностранца в гости, сообщается в telegram-канале Mash. «Илья Хасьянов познакомился с 41-летним Чарльзом Боуэном в подъезде дома на улице Кусковской. Соотечественник пригласил иностранца к себе в гости, чтобы выпить алкоголя. Из-за языкового барьера дома у мужчин завязался разговор на пальцах, во время которого Илья начал допытывать у Чарли, не шпион ли он. Британец рассказал, что он обычный юрист, но москвич не поверил и напал с ножом на потерпевшего, ранив его в голову, лицо и грудь», — сообщает Mash. Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство», передает MK.RU. Подозреваемого задержали, а иностранца доставили в больницу в тяжелом состоянии.