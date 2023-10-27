27 октября 2023

В Курганской области впервые за осень похолодает до -15 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Похолодание ожидается ночью 28 октября Фото:

В Курганской области ночью 28 октября прогнозируется похолодание до -15 градусов. Такое значительное похолодание будет впервые осенью этого года. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз по Курганской области на 28 октября. Ночью: минус пять, -10 градусов, при прояснении до -15. Днем: от минус трех до двух градусов», — написано на сайте ЦГМС.

Ранее сообщалось, что к выходным в регионе похолодает до -10 градусов. Также ожидаются переменная облачность и отсутствие осадков.

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В Курганской области ночью 28 октября прогнозируется похолодание до -15 градусов. Такое значительное похолодание будет впервые осенью этого года. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз по Курганской области на 28 октября. Ночью: минус пять, -10 градусов, при прояснении до -15. Днем: от минус трех до двух градусов», — написано на сайте ЦГМС. Ранее сообщалось, что к выходным в регионе похолодает до -10 градусов. Также ожидаются переменная облачность и отсутствие осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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