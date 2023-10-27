В Курганской области впервые за осень похолодает до -15 градусов

28 октября 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Похолодание ожидается ночью 28 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ночью 28 октября прогнозируется похолодание до -15 градусов. Такое значительное похолодание будет впервые осенью этого года. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз по Курганской области на 28 октября. Ночью: минус пять, -10 градусов, при прояснении до -15. Днем: от минус трех до двух градусов», — написано на сайте ЦГМС. Ранее сообщалось, что к выходным в регионе похолодает до -10 градусов. Также ожидаются переменная облачность и отсутствие осадков.

В Курганской области ночью 28 октября прогнозируется похолодание до -15 градусов. Такое значительное похолодание будет впервые осенью этого года. Об этом сообщил Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз по Курганской области на 28 октября. Ночью: минус пять, -10 градусов, при прояснении до -15. Днем: от минус трех до двух градусов», — написано на сайте ЦГМС. Ранее сообщалось, что к выходным в регионе похолодает до -10 градусов. Также ожидаются переменная облачность и отсутствие осадков.