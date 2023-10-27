27 октября 2023

ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку

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ООН приняла резолюцию Иордании о немедленном перемирии между Израилем и Палестиной Фото:
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте международной организации.

«Генассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта», — сообщается в документе на сайте организации. Документ рассмотрен 27 октября.

В разработке резолюции приняли участие ряд государств, в том числе и Россия. Всего голосовало 179 стран. За резолюцию отдали голоса 120 участников, 14 выступили против, 45 государств воздержались.

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, передает телеканал «Царьград». Документ учитывал элементы проекта Бразилии, который был также отклонен. Для принятия российской резолюции не хватило необходимого количества голосов «за».

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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте международной организации. «Генассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта», — сообщается в документе на сайте организации. Документ рассмотрен 27 октября. В разработке резолюции приняли участие ряд государств, в том числе и Россия. Всего голосовало 179 стран. За резолюцию отдали голоса 120 участников, 14 выступили против, 45 государств воздержались. Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, передает телеканал «Царьград». Документ учитывал элементы проекта Бразилии, который был также отклонен. Для принятия российской резолюции не хватило необходимого количества голосов «за».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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