ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку

28 октября 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

ООН приняла резолюцию Иордании о немедленном перемирии между Израилем и Палестиной Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте международной организации. «Генассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта», — сообщается в документе на сайте организации. Документ рассмотрен 27 октября. В разработке резолюции приняли участие ряд государств, в том числе и Россия. Всего голосовало 179 стран. За резолюцию отдали голоса 120 участников, 14 выступили против, 45 государств воздержались. Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, передает телеканал «Царьград». Документ учитывал элементы проекта Бразилии, который был также отклонен. Для принятия российской резолюции не хватило необходимого количества голосов «за».

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Иордании по Ближнему Востоку, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на сайте международной организации. «Генассамблея ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта», — сообщается в документе на сайте организации. Документ рассмотрен 27 октября. В разработке резолюции приняли участие ряд государств, в том числе и Россия. Всего голосовало 179 стран. За резолюцию отдали голоса 120 участников, 14 выступили против, 45 государств воздержались. Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России по немедленному прекращению огня между Израилем и Палестиной, передает телеканал «Царьград». Документ учитывал элементы проекта Бразилии, который был также отклонен. Для принятия российской резолюции не хватило необходимого количества голосов «за».