27 октября 2023
26 октября 2023

Мэрия Салехарда борется с дефицитом кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты могут подать документы на конкурс до 9 ноября Фото:

В администрации Салехарда (ЯНАО) объявили конкурс по поиску сотрудников в управление молодежной политики, департамент труда и соцзащиты населения и в юридическое управление. Согласно данным на портале «Госслужба», будущим чиновникам готовы платить от 60 до 85 тысяч рублей.

«Администрация Салехарда проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности главных специалистов. Вакансии открыты в управлении культуры и молодежной политики, в департаменте по труду и социальной защите и в юридическом управлении. Заработная плата главного специалиста от 60 000 до 85 000 рублей», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба».

Претенденты должны иметь уровень образования не ниже бакалавриата. Требований к опыту работы по специальности и на муниципальной службе для кандидатов не предъявляется. Документы на конкурс принимаются с 27октября по 9 ноября.

Ранее администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Будущем сотрудникам мэрии обещают платить до 250 тысяч рублей.

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В администрации Салехарда (ЯНАО) объявили конкурс по поиску сотрудников в управление молодежной политики, департамент труда и соцзащиты населения и в юридическое управление. Согласно данным на портале «Госслужба», будущим чиновникам готовы платить от 60 до 85 тысяч рублей. «Администрация Салехарда проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности главных специалистов. Вакансии открыты в управлении культуры и молодежной политики, в департаменте по труду и социальной защите и в юридическом управлении. Заработная плата главного специалиста от 60 000 до 85 000 рублей», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба». Претенденты должны иметь уровень образования не ниже бакалавриата. Требований к опыту работы по специальности и на муниципальной службе для кандидатов не предъявляется. Документы на конкурс принимаются с 27октября по 9 ноября. Ранее администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Будущем сотрудникам мэрии обещают платить до 250 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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