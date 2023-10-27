Мэрия Салехарда борется с дефицитом кадров

28 октября 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Кандидаты могут подать документы на конкурс до 9 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Салехарда (ЯНАО) объявили конкурс по поиску сотрудников в управление молодежной политики, департамент труда и соцзащиты населения и в юридическое управление. Согласно данным на портале «Госслужба», будущим чиновникам готовы платить от 60 до 85 тысяч рублей. «Администрация Салехарда проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности главных специалистов. Вакансии открыты в управлении культуры и молодежной политики, в департаменте по труду и социальной защите и в юридическом управлении. Заработная плата главного специалиста от 60 000 до 85 000 рублей», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба». Претенденты должны иметь уровень образования не ниже бакалавриата. Требований к опыту работы по специальности и на муниципальной службе для кандидатов не предъявляется. Документы на конкурс принимаются с 27октября по 9 ноября. Ранее администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Будущем сотрудникам мэрии обещают платить до 250 тысяч рублей.

В администрации Салехарда (ЯНАО) объявили конкурс по поиску сотрудников в управление молодежной политики, департамент труда и соцзащиты населения и в юридическое управление. Согласно данным на портале «Госслужба», будущим чиновникам готовы платить от 60 до 85 тысяч рублей. «Администрация Салехарда проводит конкурс на включение в кадровый резерв на должности главных специалистов. Вакансии открыты в управлении культуры и молодежной политики, в департаменте по труду и социальной защите и в юридическом управлении. Заработная плата главного специалиста от 60 000 до 85 000 рублей», — следует из информации, опубликованной на портале «Госслужба». Претенденты должны иметь уровень образования не ниже бакалавриата. Требований к опыту работы по специальности и на муниципальной службе для кандидатов не предъявляется. Документы на конкурс принимаются с 27октября по 9 ноября. Ранее администрация Губкинского (ЯНАО) объявила конкурс для включения в кадровый резерв на должности первого заместителя главы города и замглавы по архитектуре. Будущем сотрудникам мэрии обещают платить до 250 тысяч рублей.