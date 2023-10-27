Челябинка лишилась квартиры и 2,5 миллионов рублей

28 октября 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Мошенники убедили преподавателя продать квартиру и перевести деньги им Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жительница города Миасс Челябинской области стала жертвой мошенников, лишившись своей квартиры и крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «На сотовый телефон потерпевшей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником правоохранительных органов из Москвы и сообщила, что ее аккаунт на сайте Госуслуг взломан, а имеющиеся в собственности накопления и квартира в настоящий момент находятся под угрозой», — пояснили о материалах дела в ведомстве. Афера продолжалась в течение месяца, в ходе которой злоумышленники убедили женщину сначала перевести деньги на их счета в размере 130 тысяч рублей. После этого им удалось убедить ее продать свою квартиру за 2 миллиона 400 тысяч рублей и также денежные средства перевести на их счета. Общая сумма похищенных денежных средств составляет более 2,5 миллионов рублей. По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Жительница города Миасс Челябинской области стала жертвой мошенников, лишившись своей квартиры и крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «На сотовый телефон потерпевшей поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником правоохранительных органов из Москвы и сообщила, что ее аккаунт на сайте Госуслуг взломан, а имеющиеся в собственности накопления и квартира в настоящий момент находятся под угрозой», — пояснили о материалах дела в ведомстве. Афера продолжалась в течение месяца, в ходе которой злоумышленники убедили женщину сначала перевести деньги на их счета в размере 130 тысяч рублей. После этого им удалось убедить ее продать свою квартиру за 2 миллиона 400 тысяч рублей и также денежные средства перевести на их счета. Общая сумма похищенных денежных средств составляет более 2,5 миллионов рублей. По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).