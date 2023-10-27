В шахте в Казахстане погибли 7 горняков

Авария произошла в шахте компании ArcelorMittal Temirtau
В Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта. В результате аварии погибли семеро горняков.
По предварительной информации, в шахте взорвался газометан. На месте работают спасательные службы.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!