27 октября 2023

В шахте в Казахстане погибли 7 горняков

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, стена, шахта
Авария произошла в шахте компании ArcelorMittal Temirtau Фото:

В Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта. В результате аварии погибли семеро горняков.

По предварительной информации, в шахте взорвался газометан. На месте работают спасательные службы.

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В Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта. В результате аварии погибли семеро горняков. По предварительной информации, в шахте взорвался газометан. На месте работают спасательные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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