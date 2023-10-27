В шахте в Казахстане погибли 7 горняков

28 октября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Авария произошла в шахте компании ArcelorMittal Temirtau Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта. В результате аварии погибли семеро горняков. По предварительной информации, в шахте взорвался газометан. На месте работают спасательные службы.

В Карагандинском районе Казахстана произошла авария в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании ArcelorMittal Temirtau, которой принадлежит шахта. В результате аварии погибли семеро горняков. По предварительной информации, в шахте взорвался газометан. На месте работают спасательные службы.