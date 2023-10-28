На чем экономят россияне

Жители России стали экономить на самом необходимом из-за роста цен

Большинство россиян не удовлетворены уровнем доходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство жителей России стали экономить на покупках из-за роста цен. Основная часть заработанных денег у россиян уходит на приобретение продуктов и оплату ЖКХ.

«Инфляция заставил большое количество россиян экономить даже на необходимых покупках. В этом году 49% россиян были вынуждены отказываться от покупок. Большую часть заработанных денег у жителей России уходит на покупку продуктов питания (79%), ЖКХ (53%), (27%), вещи (25%) и ипотечные продукты (18%)», — такие данные приводятся в опросе сервиса SuperJob, передают argumenti.ru.

SuperJob проводил опрос со 2 по 13 октября 2023 года среди 4 тысяч 934 российских работников и соискателей. Он также показал, что люди начали экономить на крупных покупках, развлечениях и путешествиях.

Выяснилось, что только у 8% россиян перед очередной зарплатой остаются накопления в размере 30-50% от последней зарплаты. У 36% граждан оклад с трудом покрывает основные нужды. 74% респондентов признались, что не удовлетворены уровнем своей жизни из-за низких доходов.

Аналитики отмечают, в России наметилась тревожная тенденция: средний уровень платежной нагрузки граждан нашей страны составляет 50% от доходов. То есть на то, чтобы погасить кредит, россияне в среднем стали тратить до половины своих доходов, передает телеканал «Царьград».