На чем экономят россияне

Жители России стали экономить на самом необходимом из-за роста цен
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Клипарт. Екатеринбург, зарплата, наличка, кошелек, деньги, наличные, рубли, кэш
Большинство россиян не удовлетворены уровнем доходов Фото:

Большинство жителей России стали экономить на покупках из-за роста цен. Основная часть заработанных денег у россиян уходит на приобретение продуктов и оплату ЖКХ.

«Инфляция заставил большое количество россиян экономить даже на необходимых покупках. В этом году 49% россиян были вынуждены отказываться от покупок. Большую часть заработанных денег у жителей России уходит на покупку продуктов питания (79%), ЖКХ (53%), (27%), вещи (25%) и ипотечные продукты (18%)», — такие данные приводятся в опросе сервиса SuperJob, передают argumenti.ru.

SuperJob проводил опрос со 2 по 13 октября 2023 года среди 4 тысяч 934 российских работников и соискателей. Он также показал, что люди начали экономить на крупных покупках, развлечениях и путешествиях.

Выяснилось, что только у 8% россиян перед очередной зарплатой остаются накопления в размере 30-50% от последней зарплаты. У 36% граждан оклад с трудом покрывает основные нужды. 74% респондентов признались, что не удовлетворены уровнем своей жизни из-за низких доходов.

Аналитики отмечают, в России наметилась тревожная тенденция: средний уровень платежной нагрузки граждан нашей страны составляет 50% от доходов. То есть на то, чтобы погасить кредит, россияне в среднем стали тратить до половины своих доходов, передает телеканал «Царьград».

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Большинство жителей России стали экономить на покупках из-за роста цен. Основная часть заработанных денег у россиян уходит на приобретение продуктов и оплату ЖКХ. «Инфляция заставил большое количество россиян экономить даже на необходимых покупках. В этом году 49% россиян были вынуждены отказываться от покупок. Большую часть заработанных денег у жителей России уходит на покупку продуктов питания (79%), ЖКХ (53%), (27%), вещи (25%) и ипотечные продукты (18%)», — такие данные приводятся в опросе сервиса SuperJob, передают argumenti.ru. SuperJob проводил опрос со 2 по 13 октября 2023 года среди 4 тысяч 934 российских работников и соискателей. Он также показал, что люди начали экономить на крупных покупках, развлечениях и путешествиях. Выяснилось, что только у 8% россиян перед очередной зарплатой остаются накопления в размере 30-50% от последней зарплаты. У 36% граждан оклад с трудом покрывает основные нужды. 74% респондентов признались, что не удовлетворены уровнем своей жизни из-за низких доходов. Аналитики отмечают, в России наметилась тревожная тенденция: средний уровень платежной нагрузки граждан нашей страны составляет 50% от доходов. То есть на то, чтобы погасить кредит, россияне в среднем стали тратить до половины своих доходов, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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