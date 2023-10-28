Информации о пострадавших при пожаре нет
В Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар в гостинице Kamarooms. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.
«В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, д. 159 в Набережных Челнах», —
обновлено: МЧС России локализовали пожар
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