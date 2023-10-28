В гостинице в Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар. Видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Информации о пострадавших при пожаре нет Фото:

В Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар в гостинице Kamarooms. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан.

«В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, д. 159 в Набережных Челнах», — написали в telegram-канале МЧС. Отмечается, что подразделения спецслужб прибыли и приступили к тушению, а также организовали эвакуацию людей.

обновлено: МЧС России локализовали пожар

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В Набережных Челнах вспыхнул крупный пожар в гостинице Kamarooms. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан. «В 09:40 28 октября поступило сообщение о пожаре в здании отеля по Московскому проспекту, д. 159 в Набережных Челнах», — написали в telegram-канале МЧС. Отмечается, что подразделения спецслужб прибыли и приступили к тушению, а также организовали эвакуацию людей. обновлено: МЧС России локализовали пожар
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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