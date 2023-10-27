Свердловские врачи получили современную хирургическую систему. Фото В ГКБ №40 в Екатеринбурге появилось современное нейрохирургическое оборудование 28 октября 2023 в 12:38 Размер текста - 17 + У хирургической системы нет аналогов в Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Нейрохирурги екатеринбургской Городской клинической больницы №40 ввели в эксплуатацию современную навигационную хирургическую систему, аналогов которой нет на территории Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона. «Новинка помогает отслеживать продвижение хирургических инструментов в режиме реального времени, а также синхронизирует текущую картинку с предоперационными или интраоперационными изображениями, загруженными в память устройства. Главная задача „умного“ оборудования — рассчитать для нейрохирургов оптимальную траекторию от точки входа внутрь черепа до пункта назначения», — рассказали в ДИП. Навигационная хирургическая система позволяет в режиме реального времени контролировать местонахождения инструмента нейрохирурга во время операции. Большой объем оперативной памяти позволяет обрабатывать большой объем информации из разных источников. Система также способна синхронизироваться с МРТ и КТ-сканерами, флюороскопами, рентгеновскими системами, эндоскопами и другим медицинским оборудованием. Новое навигационное хирургическое оборудование в ГКЦ №40 Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Нейрохирурги екатеринбургской Городской клинической больницы №40 ввели в эксплуатацию современную навигационную хирургическую систему, аналогов которой нет на территории Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона. «Новинка помогает отслеживать продвижение хирургических инструментов в режиме реального времени, а также синхронизирует текущую картинку с предоперационными или интраоперационными изображениями, загруженными в память устройства. Главная задача „умного“ оборудования — рассчитать для нейрохирургов оптимальную траекторию от точки входа внутрь черепа до пункта назначения», — рассказали в ДИП. Навигационная хирургическая система позволяет в режиме реального времени контролировать местонахождения инструмента нейрохирурга во время операции. Большой объем оперативной памяти позволяет обрабатывать большой объем информации из разных источников. Система также способна синхронизироваться с МРТ и КТ-сканерами, флюороскопами, рентгеновскими системами, эндоскопами и другим медицинским оборудованием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям