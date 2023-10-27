27 октября 2023

Свердловские врачи получили современную хирургическую систему. Фото

В ГКБ №40 в Екатеринбурге появилось современное нейрохирургическое оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, операционная, операция, хирург, медицина, хирургическое отделение, клиника, врач, больница, операционный светильник
У хирургической системы нет аналогов в Свердловской области Фото:

Нейрохирурги екатеринбургской Городской клинической больницы №40 ввели в эксплуатацию современную навигационную хирургическую систему, аналогов которой нет на территории Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона.

«Новинка помогает отслеживать продвижение хирургических инструментов в режиме реального времени, а также синхронизирует текущую картинку с предоперационными или интраоперационными изображениями, загруженными в память устройства. Главная задача „умного“ оборудования — рассчитать для нейрохирургов оптимальную траекторию от точки входа внутрь черепа до пункта назначения», — рассказали в ДИП.

Навигационная хирургическая система позволяет в режиме реального времени контролировать местонахождения инструмента нейрохирурга во время операции. Большой объем оперативной памяти позволяет обрабатывать большой объем информации из разных источников. Система также способна синхронизироваться с МРТ и КТ-сканерами, флюороскопами, рентгеновскими системами, эндоскопами и другим медицинским оборудованием.

Новое навигационное хирургическое оборудование в ГКЦ №40
Новое навигационное хирургическое оборудование в ГКЦ №40
Фото:

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Нейрохирурги екатеринбургской Городской клинической больницы №40 ввели в эксплуатацию современную навигационную хирургическую систему, аналогов которой нет на территории Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики региона. «Новинка помогает отслеживать продвижение хирургических инструментов в режиме реального времени, а также синхронизирует текущую картинку с предоперационными или интраоперационными изображениями, загруженными в память устройства. Главная задача „умного“ оборудования — рассчитать для нейрохирургов оптимальную траекторию от точки входа внутрь черепа до пункта назначения», — рассказали в ДИП. Навигационная хирургическая система позволяет в режиме реального времени контролировать местонахождения инструмента нейрохирурга во время операции. Большой объем оперативной памяти позволяет обрабатывать большой объем информации из разных источников. Система также способна синхронизироваться с МРТ и КТ-сканерами, флюороскопами, рентгеновскими системами, эндоскопами и другим медицинским оборудованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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