В баре Челябинска произошла массовая резня посетителей

28 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Сотрудники задержали 21-летнего подозреваемого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, произошла поножовщина между посетителями. Ранения ножом получили трое посетителей, один из них скончался. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В четыре утра к полиции на Кировке обратился челябинец. Он сообщил о противоправных действиях возле одного из заведений. Сотрудники задержали 21-летнего мужчину», — подтвердили инцидент в пресс-службе регионального главка. В ведомстве отметили, что у подозреваемого был изъят предмет, похожий на холодное оружие. Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

В Челябинске в баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, произошла поножовщина между посетителями. Ранения ножом получили трое посетителей, один из них скончался. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В четыре утра к полиции на Кировке обратился челябинец. Он сообщил о противоправных действиях возле одного из заведений. Сотрудники задержали 21-летнего мужчину», — подтвердили инцидент в пресс-службе регионального главка. В ведомстве отметили, что у подозреваемого был изъят предмет, похожий на холодное оружие. Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.