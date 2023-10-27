В баре Челябинска произошла массовая резня посетителей

В Челябинске в баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, произошла поножовщина между посетителями. Ранения ножом получили трое посетителей, один из них скончался. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«В четыре утра к полиции на Кировке обратился челябинец. Он сообщил о противоправных действиях возле одного из заведений. Сотрудники задержали 21-летнего мужчину», — подтвердили инцидент в пресс-службе регионального главка.
В ведомстве отметили, что у подозреваемого был изъят предмет, похожий на холодное оружие. Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
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