27 октября 2023

В баре Челябинска произошла массовая резня посетителей

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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , патруль, полиция
Сотрудники задержали 21-летнего подозреваемого Фото:

В Челябинске в баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, произошла поножовщина между посетителями. Ранения ножом получили трое посетителей, один из них скончался. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«В четыре утра к полиции на Кировке обратился челябинец. Он сообщил о противоправных действиях возле одного из заведений. Сотрудники задержали 21-летнего мужчину», — подтвердили инцидент в пресс-службе регионального главка.

В ведомстве отметили, что у подозреваемого был изъят предмет, похожий на холодное оружие. Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.

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В Челябинске в баре Gipsy, который расположен в конце пешеходной Кировки, произошла поножовщина между посетителями. Ранения ножом получили трое посетителей, один из них скончался. Информацию об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «В четыре утра к полиции на Кировке обратился челябинец. Он сообщил о противоправных действиях возле одного из заведений. Сотрудники задержали 21-летнего мужчину», — подтвердили инцидент в пресс-службе регионального главка. В ведомстве отметили, что у подозреваемого был изъят предмет, похожий на холодное оружие. Все материалы переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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