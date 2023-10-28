Лавров: невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив сектор Газа

Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа создаст катастрофу на десятилетия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ликвидировать палестинскую группировку ХАМАС невозможно, не уничтожив сектор Газа с мирным населением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения», — сказал Лавров. Его комментарий прозвучал в интервью с корреспондентом издания «БелТа». По его словам, уничтожение Газы «создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия».

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ликвидировать палестинскую группировку ХАМАС невозможно, не уничтожив сектор Газа с мирным населением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения», — сказал Лавров. Его комментарий прозвучал в интервью с корреспондентом издания «БелТа». По его словам, уничтожение Газы «создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия». Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...