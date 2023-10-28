Лавров: невозможно ликвидировать ХАМАС, не уничтожив сектор Газа

Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Ликвидировать палестинскую группировку ХАМАС невозможно, не уничтожив сектор Газа с мирным населением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Невозможно уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большей частью мирного населения», — сказал Лавров. Его комментарий прозвучал в интервью с корреспондентом издания «БелТа». По его словам, уничтожение Газы «создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия».
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Армия обороны Израиля объявила о проведении наземной операции в секторе Газа.
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