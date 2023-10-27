В Челябинской области ожидаются серьезный снегопад и гололедица

Местами ожидается сильный мокрый снег
В Челябинской области в северной половине региона в воскресенье ожидается сильный снег и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском Гидрометцентре.
«Утром и днем 29 октября в северной половине области местами ожидается сильный мокрый снег. На дорогах прогнозируется гололедица от снежного наката, в северной половине, местами сильная», — заявили синоптики.
Они отмечают, что сильный снег относится к неблагоприятным метеорологическим явлениям. Однако несмотря на капризы природы, в регионе не ожидается штормового ветра.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!