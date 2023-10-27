27 октября 2023

В Челябинской области ожидаются серьезный снегопад и гололедица

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, тротуар, уборка снега, зима, снегопад, климат, дворник
Местами ожидается сильный мокрый снег Фото:

В Челябинской области в северной половине региона в воскресенье ожидается сильный снег и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

«Утром и днем 29 октября в северной половине области местами ожидается сильный мокрый снег. На дорогах прогнозируется гололедица от снежного наката, в северной половине, местами сильная», — заявили синоптики.

Они отмечают, что сильный снег относится к неблагоприятным метеорологическим явлениям. Однако несмотря на капризы природы, в регионе не ожидается штормового ветра.

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В Челябинской области в северной половине региона в воскресенье ожидается сильный снег и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в Челябинском Гидрометцентре. «Утром и днем 29 октября в северной половине области местами ожидается сильный мокрый снег. На дорогах прогнозируется гололедица от снежного наката, в северной половине, местами сильная», — заявили синоптики. Они отмечают, что сильный снег относится к неблагоприятным метеорологическим явлениям. Однако несмотря на капризы природы, в регионе не ожидается штормового ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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