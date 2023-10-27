В аэропорт Томска вернули самолет, летевший до Нижневартовска

Самолет «РусЛайн», летевший до Нижневартовска, вернулся в аэропорт отправления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолет авиакомпании «РусЛайн», который летел из Томска в Нижневартовск (ХМАО), пришлось вернуть в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT.

«Экипаж самолета CRJ-100, RA-67142, рейс RLU816 Томск — Нижневартовск 27 ноября доложил о некорректной сигнализации по открытому реверсу. Судно находилось в эксплуатации авиакомпании „РусЛайн“. Было принято решение о возврате на аэродром Томска», — говорится в telegram-канале. Посадка была выполнена благополучно.

Ранее самолет авиакомпании S7 Airlines из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске. Это произошло из-за неисправности в шасси. Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170.