27 октября 2023

В аэропорт Томска вернули самолет, летевший до Нижневартовска

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Самолет «РусЛайн», летевший до Нижневартовска, вернулся в аэропорт отправления Фото:

Самолет авиакомпании «РусЛайн», который летел из Томска в Нижневартовск (ХМАО), пришлось вернуть в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT.

«Экипаж самолета CRJ-100, RA-67142, рейс RLU816 Томск — Нижневартовск 27 ноября доложил о некорректной сигнализации по открытому реверсу. Судно находилось в эксплуатации авиакомпании „РусЛайн“. Было принято решение о возврате на аэродром Томска», — говорится в telegram-канале. Посадка была выполнена благополучно.

Ранее самолет авиакомпании S7 Airlines из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске. Это произошло из-за неисправности в шасси. Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170.

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Самолет авиакомпании «РусЛайн», который летел из Томска в Нижневартовск (ХМАО), пришлось вернуть в аэропорт отправления из-за технической неисправности. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCEDENT. «Экипаж самолета CRJ-100, RA-67142, рейс RLU816 Томск — Нижневартовск 27 ноября доложил о некорректной сигнализации по открытому реверсу. Судно находилось в эксплуатации авиакомпании „РусЛайн“. Было принято решение о возврате на аэродром Томска», — говорится в telegram-канале. Посадка была выполнена благополучно. Ранее самолет авиакомпании S7 Airlines из Ханты-Мансийска сел в Новосибирске. Это произошло из-за неисправности в шасси. Пассажирский рейс совершал самолет Embraer 170.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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