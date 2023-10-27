27 октября 2023

Глава курганского округа рассказал о ремонте трасс по поручению губернатора Шумкова

Глава Шумихинского округа Максимовских отчитался о строительстве дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дорог местного значения в округе проводится за счет средств областного дорожного фонда Фото:

Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских рассказал местным жителям о запланированных, текущих и прошедших ремонтных работах в границах муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор области Вадим Шумков поставил перед руководством территории соответсвующую задачу.

«С опережением сроков начат ремонт, запланированный на 2024 год, автомобильных дорог: Иртыш — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, Шумиха — Карандашово, Шумиха — Мичуринец и Шумиха — Трусилово. Проведены подготовительные работы: фрезерование асфальтового покрытия и частичная укладка асфальта. В следующем году будут проведены основные работы: полная укладка асфальта, укрепление обочин, установка металлических остановок, дорожных знаков и разметки, наружного освещения и светофорных объектов», — пояснил Сергей Максимовских, передает правительственный telegram-канал.

В текущем году в Шумихе были отремонтированы дороги по улицам Гагарина и Кирова, проведены строительные работы на улице 8 Марта и обустроен тротуар по Гагарина, завершается благоустройство центральной городской площади. В 2022 году в границах округа были выполнены масштабные работы по асфальтированию 50 км дорог.

Ранее Шумков поручил главам пяти муниципальных округов рассказать жителям, какие дороги и когда у них будут ремонтироваться. Отчитаться также предстоит руководителям Кетовского, Альменевского, Мокроусовского и Макушинского округов.

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Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских рассказал местным жителям о запланированных, текущих и прошедших ремонтных работах в границах муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор области Вадим Шумков поставил перед руководством территории соответсвующую задачу. «С опережением сроков начат ремонт, запланированный на 2024 год, автомобильных дорог: Иртыш — Шумиха — Усть-Уйское — граница Казахстана, Шумиха — Карандашово, Шумиха — Мичуринец и Шумиха — Трусилово. Проведены подготовительные работы: фрезерование асфальтового покрытия и частичная укладка асфальта. В следующем году будут проведены основные работы: полная укладка асфальта, укрепление обочин, установка металлических остановок, дорожных знаков и разметки, наружного освещения и светофорных объектов», — пояснил Сергей Максимовских, передает правительственный telegram-канал. В текущем году в Шумихе были отремонтированы дороги по улицам Гагарина и Кирова, проведены строительные работы на улице 8 Марта и обустроен тротуар по Гагарина, завершается благоустройство центральной городской площади. В 2022 году в границах округа были выполнены масштабные работы по асфальтированию 50 км дорог. Ранее Шумков поручил главам пяти муниципальных округов рассказать жителям, какие дороги и когда у них будут ремонтироваться. Отчитаться также предстоит руководителям Кетовского, Альменевского, Мокроусовского и Макушинского округов.
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