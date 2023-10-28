На Украине пришли в ужас от ситуации в Авдеевке

Российские силы близки к тому, чтобы взять южную часть Авдеевки в окружение. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов, отмечая, что для Украины сложилась критическая ситуация.
«Ситуация для Украины значительно ухудшилась к северу от Авдеевки. Русские ударные части продвигаются вперед. Это очень серьезная угроза, которая требует предельного внимания. Если россиянам это удастся, то южная, гражданская часть Авдеевки окажется практически в окружении», — передает слова Юрия Бутусова немецкий таблоид
При он отметил, что российские силы на протяжении 20 дней пытались взять под контроль Авдеевку. Армия Украины отражала атаки, однако сейчас для Киева складывается критическая ситуация.
Российские военкоры отмечали, что на данный момент армия РФ взламывает под Авдеевкой оборону, которую Украина возводила девять лет. Они рассказывали, что из-за этого бои за точку идут тяжело.
Однако российские военные приспособились к боям в регионе. Так, они стали использовать роботов для доставки боеприпасов и рыть туннели.
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