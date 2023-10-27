27 октября 2023

Сургутянка попросила помощи у губернатора ХМАО в расследовании ДТП с дочерью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, пешеходный переход, зеленый свет, красный сигнал, автомобильный знак
Машина сбила девочку на пешеходном переходе (фото из архива) Фото:

Жительница Сургута Венера Начметдинова попросила губернатора ХМАО Наталью Комарову помочь с расследованием ДТП, в котором пострадала ее несовершеннолетняя дочка. Девочка попала в реанимацию после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе, и мать школьницы считает, что водитель автомобиля может уйти от ответственности.

«ДТП произошло около драмтеатра. Свидетели видели, как дочь переходила дорогу по пешеходу на зеленый свет. По их словам, в этот момент летела машина на большой скорости. Увидев машину, дочь побежала, но не успела, машина ее сбила. В момент наезда светофор уже загорелся красным. Сам водитель утверждает, что девочка переходила дорогу на красный. В обращении губернатору я прикрепила копию объяснительного документа и написала, что нуждаюсь в помощи. Также написала обращение в Следственный комитет», — рассказала Начметдинова в разговоре с журналистом URA.RU.

В результате ДТП пострадавшая получила переломы тазобедренных костей и попала в реанимацию. «Ребенка забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее сломаны кости таза, выбиты передние зубы и ушиб легкого. Дознаватель опрашивал дочь, которая была в состоянии шока, в моем присутствии и давил на то, что дочь якобы не помнит, на какой светофор переходила дорогу», — добавила Начметдинова.

В пресс-службе УМВД Сургута URA.RU заявили, что, по предварительным данным, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. «По предварительной информации, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель был в трезвом состоянии. Процессуальное решение будет принято по результатам расследования и экспертизы состояния потерпевшей, учитываться будет вред здоровью в результате ДТП», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.

В адрес департамента внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Сургута Венера Начметдинова попросила губернатора ХМАО Наталью Комарову помочь с расследованием ДТП, в котором пострадала ее несовершеннолетняя дочка. Девочка попала в реанимацию после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе, и мать школьницы считает, что водитель автомобиля может уйти от ответственности. «ДТП произошло около драмтеатра. Свидетели видели, как дочь переходила дорогу по пешеходу на зеленый свет. По их словам, в этот момент летела машина на большой скорости. Увидев машину, дочь побежала, но не успела, машина ее сбила. В момент наезда светофор уже загорелся красным. Сам водитель утверждает, что девочка переходила дорогу на красный. В обращении губернатору я прикрепила копию объяснительного документа и написала, что нуждаюсь в помощи. Также написала обращение в Следственный комитет», — рассказала Начметдинова в разговоре с журналистом URA.RU. В результате ДТП пострадавшая получила переломы тазобедренных костей и попала в реанимацию. «Ребенка забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее сломаны кости таза, выбиты передние зубы и ушиб легкого. Дознаватель опрашивал дочь, которая была в состоянии шока, в моем присутствии и давил на то, что дочь якобы не помнит, на какой светофор переходила дорогу», — добавила Начметдинова. В пресс-службе УМВД Сургута URA.RU заявили, что, по предварительным данным, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. «По предварительной информации, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель был в трезвом состоянии. Процессуальное решение будет принято по результатам расследования и экспертизы состояния потерпевшей, учитываться будет вред здоровью в результате ДТП», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. В адрес департамента внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...