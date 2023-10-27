Сургутянка попросила помощи у губернатора ХМАО в расследовании ДТП с дочерью

28 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Машина сбила девочку на пешеходном переходе (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Сургута Венера Начметдинова попросила губернатора ХМАО Наталью Комарову помочь с расследованием ДТП, в котором пострадала ее несовершеннолетняя дочка. Девочка попала в реанимацию после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе, и мать школьницы считает, что водитель автомобиля может уйти от ответственности. «ДТП произошло около драмтеатра. Свидетели видели, как дочь переходила дорогу по пешеходу на зеленый свет. По их словам, в этот момент летела машина на большой скорости. Увидев машину, дочь побежала, но не успела, машина ее сбила. В момент наезда светофор уже загорелся красным. Сам водитель утверждает, что девочка переходила дорогу на красный. В обращении губернатору я прикрепила копию объяснительного документа и написала, что нуждаюсь в помощи. Также написала обращение в Следственный комитет», — рассказала Начметдинова в разговоре с журналистом URA.RU.



В результате ДТП пострадавшая получила переломы тазобедренных костей и попала в реанимацию. «Ребенка забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее сломаны кости таза, выбиты передние зубы и ушиб легкого. Дознаватель опрашивал дочь, которая была в состоянии шока, в моем присутствии и давил на то, что дочь якобы не помнит, на какой светофор переходила дорогу», — добавила Начметдинова.



В пресс-службе УМВД Сургута URA.RU заявили, что, по предварительным данным, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. «По предварительной информации, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель был в трезвом состоянии. Процессуальное решение будет принято по результатам расследования и экспертизы состояния потерпевшей, учитываться будет вред здоровью в результате ДТП», — пояснили в пресс-службе силового ведомства.



В адрес департамента внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Сургута Венера Начметдинова попросила губернатора ХМАО Наталью Комарову помочь с расследованием ДТП, в котором пострадала ее несовершеннолетняя дочка. Девочка попала в реанимацию после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе, и мать школьницы считает, что водитель автомобиля может уйти от ответственности. «ДТП произошло около драмтеатра. Свидетели видели, как дочь переходила дорогу по пешеходу на зеленый свет. По их словам, в этот момент летела машина на большой скорости. Увидев машину, дочь побежала, но не успела, машина ее сбила. В момент наезда светофор уже загорелся красным. Сам водитель утверждает, что девочка переходила дорогу на красный. В обращении губернатору я прикрепила копию объяснительного документа и написала, что нуждаюсь в помощи. Также написала обращение в Следственный комитет», — рассказала Начметдинова в разговоре с журналистом URA.RU. В результате ДТП пострадавшая получила переломы тазобедренных костей и попала в реанимацию. «Ребенка забрали в реанимацию в тяжелом состоянии. У нее сломаны кости таза, выбиты передние зубы и ушиб легкого. Дознаватель опрашивал дочь, которая была в состоянии шока, в моем присутствии и давил на то, что дочь якобы не помнит, на какой светофор переходила дорогу», — добавила Начметдинова. В пресс-службе УМВД Сургута URA.RU заявили, что, по предварительным данным, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. «По предварительной информации, девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель был в трезвом состоянии. Процессуальное решение будет принято по результатам расследования и экспертизы состояния потерпевшей, учитываться будет вред здоровью в результате ДТП», — пояснили в пресс-службе силового ведомства. В адрес департамента внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.