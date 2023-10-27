27 октября 2023

Водитель и пассажир получили травмы в ДТП на трассе в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В автоаварии пострадали водитель и пассажир Фото:

В результате столкновения Renault Sandero и Mazda Familia на трассе Курган — Половинное были травмированы водитель и пассажир одной из машины. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«В результате аварии водитель и пассажирка Mazda получили телесные повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пояснили в ведомстве, передает портал «Область 45».

По данным полиции, авария произошла 28 октября в 11:20 на 10-м километре автодороги. 73-летний водитель Renault с прицепом двигался в сторону Половинного. Он допустил выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего водителя.

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В результате столкновения Renault Sandero и Mazda Familia на трассе Курган — Половинное были травмированы водитель и пассажир одной из машины. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области. «В результате аварии водитель и пассажирка Mazda получили телесные повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пояснили в ведомстве, передает портал «Область 45». По данным полиции, авария произошла 28 октября в 11:20 на 10-м километре автодороги. 73-летний водитель Renault с прицепом двигался в сторону Половинного. Он допустил выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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