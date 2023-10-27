Водитель и пассажир получили травмы в ДТП на трассе в Курганской области

28 октября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В автоаварии пострадали водитель и пассажир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате столкновения Renault Sandero и Mazda Familia на трассе Курган — Половинное были травмированы водитель и пассажир одной из машины. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области. «В результате аварии водитель и пассажирка Mazda получили телесные повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пояснили в ведомстве, передает портал «Область 45». По данным полиции, авария произошла 28 октября в 11:20 на 10-м километре автодороги. 73-летний водитель Renault с прицепом двигался в сторону Половинного. Он допустил выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего водителя.

В результате столкновения Renault Sandero и Mazda Familia на трассе Курган — Половинное были травмированы водитель и пассажир одной из машины. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области. «В результате аварии водитель и пассажирка Mazda получили телесные повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пояснили в ведомстве, передает портал «Область 45». По данным полиции, авария произошла 28 октября в 11:20 на 10-м километре автодороги. 73-летний водитель Renault с прицепом двигался в сторону Половинного. Он допустил выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего водителя.