Водитель и пассажир получили травмы в ДТП на трассе в Курганской области

В результате столкновения Renault Sandero и Mazda Familia на трассе Курган — Половинное были травмированы водитель и пассажир одной из машины. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.
«В результате аварии водитель и пассажирка Mazda получили телесные повреждения. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — пояснили в ведомстве, передает портал «Область 45».
По данным полиции, авария произошла 28 октября в 11:20 на 10-м километре автодороги. 73-летний водитель Renault с прицепом двигался в сторону Половинного. Он допустил выезда на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 67-летнего водителя.
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