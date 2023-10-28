Tasnim: пять тысяч солдат США участвовали в наземной операции Израиля

Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха 27 октября
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
На стороне Израиля участвовали 5000 военных США во время расширения наземных операций в секторе Газа. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля против Газы в пятницу», — пишет
Израиль начал наземную операцию 27 октября. Сектор Газа был атакован с трех направлений: суши, моря и воздуха. При этом в палестинском движении ХАМАС заявляли, что вторжение провалилось, передает «Царьград».
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