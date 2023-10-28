Tasnim: пять тысяч солдат США участвовали в наземной операции Израиля

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Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха 27 октября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

На стороне Израиля участвовали 5000 военных США во время расширения наземных операций в секторе Газа. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля против Газы в пятницу», — пишет Tasnim. Отмечается, что для наземного вторжения были привлечены три дивизии и несколько бригад.

Израиль начал наземную операцию 27 октября. Сектор Газа был атакован с трех направлений: суши, моря и воздуха. При этом в палестинском движении ХАМАС заявляли, что вторжение провалилось, передает «Царьград».

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На стороне Израиля участвовали 5000 военных США во время расширения наземных операций в секторе Газа. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в силовых структурах. «Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля против Газы в пятницу», — пишет Tasnim. Отмечается, что для наземного вторжения были привлечены три дивизии и несколько бригад. Израиль начал наземную операцию 27 октября. Сектор Газа был атакован с трех направлений: суши, моря и воздуха. При этом в палестинском движении ХАМАС заявляли, что вторжение провалилось, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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