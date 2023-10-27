МЧС выпустило обращение к свердловчанам

29 октября в регионе ожидается обильный снегопад
Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды в связи с сильным снегопадом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности! Ваша безопасность — ваша ответственность», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС.
Ранее URA.RU сообщало об изменениях погоды в Екатеринбурге с 1 ноября. Ожидается обильные снегопады на фоне потепления.
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