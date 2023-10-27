27 октября 2023

МЧС выпустило обращение к свердловчанам

МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах
© Служба новостей «URA.RU»
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Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
29 октября в регионе ожидается обильный снегопад Фото:

Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды в связи с сильным снегопадом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности! Ваша безопасность — ваша ответственность», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях погоды в Екатеринбурге с 1 ноября. Ожидается обильные снегопады на фоне потепления.

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Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды в связи с сильным снегопадом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности! Ваша безопасность — ваша ответственность», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС. Ранее URA.RU сообщало об изменениях погоды в Екатеринбурге с 1 ноября. Ожидается обильные снегопады на фоне потепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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