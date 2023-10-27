МЧС выпустило обращение к свердловчанам МЧС предупредило жителей Свердловской области о сильных снегопадах 28 октября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 + 29 октября в регионе ожидается обильный снегопад Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды в связи с сильным снегопадом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности! Ваша безопасность — ваша ответственность», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС. Ранее URA.RU сообщало об изменениях погоды в Екатеринбурге с 1 ноября. Ожидается обильные снегопады на фоне потепления. Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды в связи с сильным снегопадом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «По данным синоптиков, 29 октября на территории Свердловской области ожидается сильный снег. Соблюдайте меры безопасности! Ваша безопасность — ваша ответственность», — сообщили в официальном telegram-канале регионального управления МЧС. Ранее URA.RU сообщало об изменениях погоды в Екатеринбурге с 1 ноября. Ожидается обильные снегопады на фоне потепления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям