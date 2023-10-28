Израиль наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

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Израиль отвечает на атаку «Хезболлы» Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила армия обороны страны.

«Было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля, включая посты ЦАХАЛа вдоль границы. Танки и артиллерия ЦАХАЛа отвечают огнем по месту начала пусков и наносят удары по военной инфраструктуре „Хезболлы“ в Ливане», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛ.

Ранее палестинское движение ХАМАС прорвалось на территорию Израиля, что привело к войне двух государств. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно обстреливали друг друга. Также сообщалось, что множество стран Ближнего Востока поддержали Палестину в этом конфликте. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это станет «ошибкой всей их жизни».

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Израиль наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщила армия обороны страны. «Было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля, включая посты ЦАХАЛа вдоль границы. Танки и артиллерия ЦАХАЛа отвечают огнем по месту начала пусков и наносят удары по военной инфраструктуре „Хезболлы“ в Ливане», — говорится в telegram-канале ЦАХАЛ. Ранее палестинское движение ХАМАС прорвалось на территорию Израиля, что привело к войне двух государств. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно обстреливали друг друга. Также сообщалось, что множество стран Ближнего Востока поддержали Палестину в этом конфликте. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупреждал Ливан о «разрушительных последствиях» в случае, если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт. По его словам, это станет «ошибкой всей их жизни».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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