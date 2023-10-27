27 октября 2023

В Тюмени в аварии пострадал двухмесячный ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из-за аварии у ребенка обнаружили травму головы Фото:

В Тюмени на улице Широтной 37-летняя водитель не уступила дорогу автомобилю. В результате ДТП пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«В Тюмени на улице Широтной, 32/3 столкнулись LADA Granta и Ford. Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю LADA, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам пресс-службы, ребенок перевозился в автолюльке. У девочки травма головы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

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В Тюмени на улице Широтной 37-летняя водитель не уступила дорогу автомобилю. В результате ДТП пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «В Тюмени на улице Широтной, 32/3 столкнулись LADA Granta и Ford. Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю LADA, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам пресс-службы, ребенок перевозился в автолюльке. У девочки травма головы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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