В Тюмени в аварии пострадал двухмесячный ребенок. Фото

28 октября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В Тюмени из-за аварии у ребенка обнаружили травму головы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на улице Широтной 37-летняя водитель не уступила дорогу автомобилю. В результате ДТП пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «В Тюмени на улице Широтной, 32/3 столкнулись LADA Granta и Ford. Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю LADA, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам пресс-службы, ребенок перевозился в автолюльке. У девочки травма головы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

В Тюмени на улице Широтной 37-летняя водитель не уступила дорогу автомобилю. В результате ДТП пострадал двухмесячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «В Тюмени на улице Широтной, 32/3 столкнулись LADA Granta и Ford. Предварительно, 37-летняя водитель Ford при перестроении не уступила дорогу автомобилю LADA, которым управлял 22-летний молодой человек. В результате аварии пострадала двухмесячная пассажирка автомобиля Ford», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам пресс-службы, ребенок перевозился в автолюльке. У девочки травма головы. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.