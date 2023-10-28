Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США, заключенное в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер и новый министр обороны страны Роберт Калиняк, который занял пост после победы пророссийской партии на выборах.
«На встрече мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего [исключительно] словацкие интересы. Мы не будем отправлять на Украину новые партии [военной помощи] со словацких складов боеприпасов. Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны [с США] придется пересмотреть», — написал Роберт Калиняк на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).
Калиняк рассказал, что остался довольным встречей. США и Словакия договорились развивать отношения при учете мнения обеих сторон. Новый премьер Словакии Роберт Фицо ранее отмечал, что его страна заключила договор с США по оружию на неравноправных условиях.
Партия «Направление — социальная демократия» победила на выборах в парламент 1 октября. Эти выборы изменили соотношение политических сил в стране, что сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину. RT сообщало, что после победы пророссийской партии Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и начать диалог с РФ.
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