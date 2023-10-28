После победы пророссийской партии Словакия изменит соглашение с США

Министр обороны Словакии Калиняк: страна пересмотрит оборонное соглашение с США
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Клипарт сток pickupimage. miliman. Екатеринбург, армия, военные, нато, nato, солдат, американская армия
Словакия и США договорились сотрудничать на равноправных условиях, заявил Роберт Калиняк Фото:

Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США, заключенное в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер и новый министр обороны страны Роберт Калиняк, который занял пост после победы пророссийской партии на выборах.

«На встрече мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего [исключительно] словацкие интересы. Мы не будем отправлять на Украину новые партии [военной помощи] со словацких складов боеприпасов. Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны [с США] придется пересмотреть», — написал Роберт Калиняк на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Калиняк рассказал, что остался довольным встречей. США и Словакия договорились развивать отношения при учете мнения обеих сторон. Новый премьер Словакии Роберт Фицо ранее отмечал, что его страна заключила договор с США по оружию на неравноправных условиях.

Партия «Направление — социальная демократия» победила на выборах в парламент 1 октября. Эти выборы изменили соотношение политических сил в стране, что сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину. RT сообщало, что после победы пророссийской партии Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и начать диалог с РФ.

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Словакия намерена пересмотреть оборонное соглашение с США, заключенное в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер и новый министр обороны страны Роберт Калиняк, который занял пост после победы пророссийской партии на выборах. «На встрече мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего [исключительно] словацкие интересы. Мы не будем отправлять на Украину новые партии [военной помощи] со словацких складов боеприпасов. Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны [с США] придется пересмотреть», — написал Роберт Калиняк на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Калиняк рассказал, что остался довольным встречей. США и Словакия договорились развивать отношения при учете мнения обеих сторон. Новый премьер Словакии Роберт Фицо ранее отмечал, что его страна заключила договор с США по оружию на неравноправных условиях. Партия «Направление — социальная демократия» победила на выборах в парламент 1 октября. Эти выборы изменили соотношение политических сил в стране, что сыграло на руку президенту РФ Владимиру Путину. RT сообщало, что после победы пророссийской партии Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и начать диалог с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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