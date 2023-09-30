30 сентября 2023

На выборах в Словакии победила пророссийская партия

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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, кабинка для голосования, выборы 2023
Жители Словакии выбрали пророссийскую партию на выборах в парламент Фото:

Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Об этом сообщило Статистическое управление республики.

«„Направление — социальная демократия“ набрала 23,4% на выборах. Их главный конкурент „Направление — социальная демократия“ набрал» 16,9%, — передает газета Dennik N со ссылкой на Статическое управление Словакии. Таким образом партия получила 42 места в парламенте. Она может создать коалицию со своим союзником. Ранее сообщалось, что «Направление — социальная демократия» лидирует при обработке голосов с 95,75% участков. Явка на парламентские выборы составила 67,95%.

По данным экзитполов, большинство жителей отдали бы свой голос «Прогрессивной Словакии». Однако большинство голосов получила партия «Направление — социальная демократия».

Ранее издание Newsweek писало, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Дело в том, что новый вектор политики страны способен подорвать уверенность Запада в поддержке Киева.

Лидер партии Роберт Фицо отмечал, что в начале спецоперации России виновата Украина. К тому же он выступал за прекращение военных поставок Киеву и началу мирному диалогу по Украине, передает «Национальная служба новостей». С начала спецоперации по сенгодняшний день Словакия передала Украине вооружений на 168 миллиардов долларов.

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Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Об этом сообщило Статистическое управление республики. «„Направление — социальная демократия“ набрала 23,4% на выборах. Их главный конкурент „Направление — социальная демократия“ набрал» 16,9%, — передает газета Dennik N со ссылкой на Статическое управление Словакии. Таким образом партия получила 42 места в парламенте. Она может создать коалицию со своим союзником. Ранее сообщалось, что «Направление — социальная демократия» лидирует при обработке голосов с 95,75% участков. Явка на парламентские выборы составила 67,95%. По данным экзитполов, большинство жителей отдали бы свой голос «Прогрессивной Словакии». Однако большинство голосов получила партия «Направление — социальная демократия». Ранее издание Newsweek писало, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Дело в том, что новый вектор политики страны способен подорвать уверенность Запада в поддержке Киева. Лидер партии Роберт Фицо отмечал, что в начале спецоперации России виновата Украина. К тому же он выступал за прекращение военных поставок Киеву и началу мирному диалогу по Украине, передает «Национальная служба новостей». С начала спецоперации по сенгодняшний день Словакия передала Украине вооружений на 168 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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