На выборах в Словакии победила пророссийская партия

01 октября 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Жители Словакии выбрали пророссийскую партию на выборах в парламент Фото: Илья Московец © URA.RU Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Об этом сообщило Статистическое управление республики. «„Направление — социальная демократия“ набрала 23,4% на выборах. Их главный конкурент „Направление — социальная демократия“ набрал» 16,9%, — передает газета Dennik N со ссылкой на Статическое управление Словакии. Таким образом партия получила 42 места в парламенте. Она может создать коалицию со своим союзником. Ранее сообщалось, что «Направление — социальная демократия» лидирует при обработке голосов с 95,75% участков. Явка на парламентские выборы составила 67,95%. По данным экзитполов, большинство жителей отдали бы свой голос «Прогрессивной Словакии». Однако большинство голосов получила партия «Направление — социальная демократия». Ранее издание Newsweek писало, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Дело в том, что новый вектор политики страны способен подорвать уверенность Запада в поддержке Киева. Лидер партии Роберт Фицо отмечал, что в начале спецоперации России виновата Украина. К тому же он выступал за прекращение военных поставок Киеву и началу мирному диалогу по Украине, передает «Национальная служба новостей». С начала спецоперации по сенгодняшний день Словакия передала Украине вооружений на 168 миллиардов долларов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Направление — социальная демократия», глава которой бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, победила на выборах в парламент. Об этом сообщило Статистическое управление республики. «„Направление — социальная демократия“ набрала 23,4% на выборах. Их главный конкурент „Направление — социальная демократия“ набрал» 16,9%, — передает газета Dennik N со ссылкой на Статическое управление Словакии. Таким образом партия получила 42 места в парламенте. Она может создать коалицию со своим союзником. Ранее сообщалось, что «Направление — социальная демократия» лидирует при обработке голосов с 95,75% участков. Явка на парламентские выборы составила 67,95%. По данным экзитполов, большинство жителей отдали бы свой голос «Прогрессивной Словакии». Однако большинство голосов получила партия «Направление — социальная демократия». Ранее издание Newsweek писало, что победа партии «Направление — социальная демократия» в Словакии будет на руку России. Дело в том, что новый вектор политики страны способен подорвать уверенность Запада в поддержке Киева. Лидер партии Роберт Фицо отмечал, что в начале спецоперации России виновата Украина. К тому же он выступал за прекращение военных поставок Киеву и началу мирному диалогу по Украине, передает «Национальная служба новостей». С начала спецоперации по сенгодняшний день Словакия передала Украине вооружений на 168 миллиардов долларов.