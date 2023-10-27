В Екатеринбурге водители устроили драку на дороге. Видео 28 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 + Причина конфликта неизвестна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. Об этом в Telegram рассказали очевидцы конфликта. «Вчера (27 октября — примечание URA.RU) в 21:05 у „Леруа Мерлен“ водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил», — сообщил telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидец. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. В Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. Об этом в Telegram рассказали очевидцы конфликта. «Вчера (27 октября — примечание URA.RU) в 21:05 у „Леруа Мерлен“ водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил», — сообщил telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидец. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям