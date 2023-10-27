27 октября 2023

В Екатеринбурге водители устроили драку на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина конфликта неизвестна Фото:

В Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. Об этом в Telegram рассказали очевидцы конфликта.

«Вчера (27 октября — примечание URA.RU) в 21:05 у „Леруа Мерлен“ водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил», — сообщил telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидец. Что стало причиной конфликта — неизвестно.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. Об этом в Telegram рассказали очевидцы конфликта. «Вчера (27 октября — примечание URA.RU) в 21:05 у „Леруа Мерлен“ водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил», — сообщил telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидец. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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