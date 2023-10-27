Причина конфликта неизвестна
В Екатеринбурге двое водителей устроили драку на проезжей части. Об этом в Telegram рассказали очевидцы конфликта.
«Вчера (27 октября — примечание URA.RU) в 21:05 у „Леруа Мерлен“ водитель на Range Rover пытался выпендриваться на дороге, за что и получил», — сообщил telegram-каналу «Злой Екатеринбург» очевидец. Что стало причиной конфликта — неизвестно.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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