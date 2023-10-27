Полицейские Сургута вычислили мигранта, незаконно приехавшего в РФ

В Сургуте полицейские выявили иностранца из республики ближнего зарубежья, который незаконно приехал на территорию России. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.
«Во время работы с документами иностранца полицейские выяснили, что в 2017 году его обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ („Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ“). Суд назначил наказание в виде штрафа с выдворением из России», — сообщили в пресс-службе ведомства. После этого мужчина на родине сменил данные и вновь въехал в РФ по другим документам.
По словам представителей ведомства, мужчину смогли разоблачить, когда он пришел в отдел по вопросам миграции УМВД России по Сургуту для постановки на миграционный учет. Сейчас материал проверки по факту незаконного пересечения границы РФ передан по подследственности для принятия процессуального решения.
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