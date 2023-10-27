Полицейские Сургута вычислили мигранта, незаконно приехавшего в РФ

28 октября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Иностранца выгнали за территорию РФ, а спустя время он сменил данные и вернулся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте полицейские выявили иностранца из республики ближнего зарубежья, который незаконно приехал на территорию России. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. «Во время работы с документами иностранца полицейские выяснили, что в 2017 году его обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ („Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ“). Суд назначил наказание в виде штрафа с выдворением из России», — сообщили в пресс-службе ведомства. После этого мужчина на родине сменил данные и вновь въехал в РФ по другим документам. По словам представителей ведомства, мужчину смогли разоблачить, когда он пришел в отдел по вопросам миграции УМВД России по Сургуту для постановки на миграционный учет. Сейчас материал проверки по факту незаконного пересечения границы РФ передан по подследственности для принятия процессуального решения.

В Сургуте полицейские выявили иностранца из республики ближнего зарубежья, который незаконно приехал на территорию России. Об этом ведомство сообщило в telegram-канале. «Во время работы с документами иностранца полицейские выяснили, что в 2017 году его обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ („Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ“). Суд назначил наказание в виде штрафа с выдворением из России», — сообщили в пресс-службе ведомства. После этого мужчина на родине сменил данные и вновь въехал в РФ по другим документам. По словам представителей ведомства, мужчину смогли разоблачить, когда он пришел в отдел по вопросам миграции УМВД России по Сургуту для постановки на миграционный учет. Сейчас материал проверки по факту незаконного пересечения границы РФ передан по подследственности для принятия процессуального решения.