В Челябинской области призвали готовиться к природным катаклизмам

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося холодного фронта. В региональном ГУ МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях 29 октября на коммунальных и энергетических объектах.
«29 октября на территории области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. В этих условиях возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи и вал деревьев», — отмечают в региональном ГУ МЧС.
Гражданам настоятельно рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Также смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, отмечают в ведомстве.
Ухудшение обстановки ожидается и на трассах. Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении по дорогам федерального значения, где скоростной режим гораздо выше.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.