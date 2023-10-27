27 октября 2023

В Челябинской области призвали готовиться к природным катаклизмам

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях Фото:

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося холодного фронта. В региональном ГУ МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях 29 октября на коммунальных и энергетических объектах.

«29 октября на территории области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. В этих условиях возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи и вал деревьев», — отмечают в региональном ГУ МЧС.

Гражданам настоятельно рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Также смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, отмечают в ведомстве.

Ухудшение обстановки ожидается и на трассах. Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении по дорогам федерального значения, где скоростной режим гораздо выше.

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В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающегося холодного фронта. В региональном ГУ МЧС предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях 29 октября на коммунальных и энергетических объектах. «29 октября на территории области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. В этих условиях возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи и вал деревьев», — отмечают в региональном ГУ МЧС. Гражданам настоятельно рекомендуется убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Также смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, отмечают в ведомстве. Ухудшение обстановки ожидается и на трассах. Особо внимательными автовладельцам следует быть при движении по дорогам федерального значения, где скоростной режим гораздо выше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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