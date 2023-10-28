Ученые раскрыли неожиданную пользу секса

«Ридус»: секс в пожилом возрасте позитивно влияет на работу мозга

28 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Пожилые пары, которые регулярно занимались сексом, лучше справились с когнитивным тестом, говорится в исследовательской работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При регулярном занятии сексом у человека в старости лучше работает голова. К такому выводу пришли исследователи из колледжа Хоуп в США, которые на протяжении пяти лет проверяли когнитивные способности у 1683 человек возрасте 62 лет и старше. «Ученые обнаружили, что пожилые люди в возрасте от 75 до 90 лет, которые занимались сексом хотя бы раз в неделю в течение пяти лет, в конце эксперимента набрали более высокие баллы в тестах, чем те, кто любовью не занимался», — передает издание «Ридус» со ссылкой на результаты исследовательской работы. Отмечается, что это связано с физическими нагрузками, которые снижают риск возникновений когнитивных отклонений. При этом в возрасте от 62 до 74 лет важную роль играет не сам факт секса, а его качество. Испытуемые, у которых был приятный половой опыт в этом возрасте, показывали высокие результаты когнитивного здоровья. Ученые предполагают, что это связано с дофамином, который снимает стресс. Ранее сексолог Лоуренс Сигел рассказал про вредные привычки, которые могут разрушить сексуальную жизнь. Среди них он выделил сидячий образ жизни, думскроллинг (бесконечное чтение соцсетей — прим. URA.RU), злоупотребление алкоголем и отказ от нужного количества воды.

При регулярном занятии сексом у человека в старости лучше работает голова. К такому выводу пришли исследователи из колледжа Хоуп в США, которые на протяжении пяти лет проверяли когнитивные способности у 1683 человек возрасте 62 лет и старше. «Ученые обнаружили, что пожилые люди в возрасте от 75 до 90 лет, которые занимались сексом хотя бы раз в неделю в течение пяти лет, в конце эксперимента набрали более высокие баллы в тестах, чем те, кто любовью не занимался», — передает издание «Ридус» со ссылкой на результаты исследовательской работы. Отмечается, что это связано с физическими нагрузками, которые снижают риск возникновений когнитивных отклонений. При этом в возрасте от 62 до 74 лет важную роль играет не сам факт секса, а его качество. Испытуемые, у которых был приятный половой опыт в этом возрасте, показывали высокие результаты когнитивного здоровья. Ученые предполагают, что это связано с дофамином, который снимает стресс. Ранее сексолог Лоуренс Сигел рассказал про вредные привычки, которые могут разрушить сексуальную жизнь. Среди них он выделил сидячий образ жизни, думскроллинг (бесконечное чтение соцсетей — прим. URA.RU), злоупотребление алкоголем и отказ от нужного количества воды.